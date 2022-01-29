31-летняя жительница Казани может лишиться свободы за то, что получила материнский капитал за дочь, которой не существует в принципе и никогда не было. Осенью 2020 года женщина представила в ЗАГС поддельные документы о том, что родила в домашних условиях.

В ЗАГСе их приняли, ребенок попал в реестр, и ПФР выдал женщине сертификат на маткапитал.

Женщина не стала долго думать и купить на средства капитала землю. Но сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Казани выявили мошенничество и завели уголовное дело о мошенничестве. Сейчас поддельная мать находится под подпиской о невыезде. Ей грозит 6 лет лишения свободы.