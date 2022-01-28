Звезда «Ералаша» и «Папиных дочек» популярный актер Михаил Казаков в 16 лет убил человека. Он известен своей ролью Полежайкина в "Папиных дочках". Но мало кто знает, что случилось с Михаилом, когда он был подростком.

Трагедия произошла в 2005 году, когда Казакову было 16 лет. Тогда он еще проживал в Твери и с 3 -летнего возраста снимался в «Ералаше». Михаил заступился за девушку, когда на неё напал бывший ухажер. Действуя по обстоятельствам, защищаясь от агрессора и защищая от него девушку, Михаил выставил вперед нож, который перед тем отобрал у нападавшего. На него и напоролся мужчина, который умер от полученной травмы.

Дело об убийстве в отношении актера переквалифицировали в превышение пределов самообороны, а потом и вовсе закрыли "по примирению сторон".