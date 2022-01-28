Взрывная заразность "омикрона" "демонстрирует себя во весь рост", очень много заболевших коронавирусом сейчас в том числе и в администрации президента РФ. На это пожаловался пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Народу болеет много, подавляющее большинство продолжает работать на дому, сев уже на изоляцию. В день заболевают помногу людей. Взрывная заразность этого "омикрона" себя демонстрирует во весь рост", - отметил Песков.

По заверениям Пескова, сейчас в Кремле делают все возможное, чтобы предотвратить новые случаи заражения, но "в этом плане панацеи, к сожалению, нет".

"Если вы привиты, то вы в большей степени застрахованы от тяжелых последствий и от тяжелого течения этого заболевания", - заключил пресс-секретарь.

Есть ли в администрации президента России убежденные антиваксеры, спросили журналисты. Песков ответил, что такие имеются везде, в том числе и в администрации Путина.

"Занимаем по отношению к ним непримиримую позицию", - добавил он, пошутив, что таких сотрудников "подвергают остракизму".

Ранее мы сообщали, будут ли вводиться в Татарстане дополнительные ковидные ограничения в связи с резким ростом числа заболевших.