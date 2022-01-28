Бойцы СОБРа по-своему наказали наглого омоновца, который пнул пенсионерку в Москве. Baza сообщает, что собровцы повалили мужчину на землю и стали допрашивать, из какой он роты.

Внук обиженной пожилой женщины оказался бывшим сотрудник СОБРа. Чтобы найти обидчика матери, он поднял свои старые связи в отряде. Омоновца нашли, взяли за ухо и так довели до своей тренировочной базы в Строгино. По пути его постоянно спрашивали:

"У нас что, сука, в ОМОНе бабушек бьют?".

В спортзале Росгвардии омоновца отпустили и "устроили спарринг". Росгвардия уже заявила, что проведет проверку по факту кадров "воспитания омоновца".