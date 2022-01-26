В Казани полицейские задержали мужчину, зарубившего топором риэлтора после спора из-за квартиры

Казанские полицейские смогли оперативно задержать предполагаемого виновника кровавой расправы в одной из квартир в доме на улице Ахметзянова. Напомним, что вечером 25 января там обнаружили тело 24-летнего мужчины с колото-резанными ранами грудной клетки, рубленными ранами лица и шеи. Рядом с телом жертвы лежал топор.

Долго скрываться подозреваемому не удалось. Полицейские вышли на его след и задержали. Предполагаемым злоумышленником оказался 34-летний мужчина, который ранее уже был судим. По данным следствия, подозреваемый снимал квартиру у потерпевшего и отказывался съезжать.

"В настоящее время следствием установлено, что потерпевший, работавший риэлтором, собирался продать квартиру, в которой жил подозреваемый, однако тот отказывался съезжать. В день убийства потерпевший в очередной раз потребовал подозреваемого покинуть квартиру, после чего между ними произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой злоумышленник нанес мужчине множественные удары топором, а затем скрылся", - прокомментировали в следственном комитете Татарстана.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.