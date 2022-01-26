В Казани спецназовец поймал находящегося в федеральном розыске мужчину, когда тот пытался совершить кражу в магазине, сообщила пресс-служба управления Росгвардии по РТ.

Офицер отряда "Барс" был на выходном и пошел за покупками в магазин на Дубравной. Тут он и заметил молодого человека, который пытался покинуть торговую точку, не расплатившись за товары.

"Умело используя приемы самбо, росгвардеец обездвижил и задержал правонарушителя. Позже незнакомец был передан сотрудникам полиции", — пояснили в управлении Росгвардии.