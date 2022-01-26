На Сахалине инспекторы ДПС обратили внимание на водителя, который, управляя автомобилем, на полном ходу не уступил дорогу пешеходу.

Его остановили, вину мужчина сразу признал и как на духу рассказал инспекторам, что на самом деле во всем виновата его жена: пешехода он не заметил, поскольку ему неожиданно позвонила жена, он отвлекся от дороги.

Инспектор сказал, что понимает нарушителя, но закон есть закон. Водителю выписали два штрафа, после его в сердцах мужчина бросил об землю свой мобильный телефон и разбил его.