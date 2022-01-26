Следователи установили, что год назад отчим сломал нос бутылкой ребенку, которого выставили голым и босым на мороз за непослушание. Последний факт и стал причиной для возбуждения дела, и вот тут вскрылись чудовищные факты издевательств над детьми в алтайской семье.

Оказалось, что над шестилетним мальчиком, его двумя братьями регулярно издевались мать и отчим. Год назад ребенку сломали нос, но тогда родители заявили, что ребенок получил травму, подравшись с братьями.

Также у младшего сына (на тот момент ему было около года) врачи зафиксировали гематомы мозга. Дети рассказывали, что отчим отлупил их за плохое поведение. Впрочем, сама мать и её сожитель уверяли, что дети сами подрались между собой.

На стоящего на 20-градусном морозе голого ребенка обратили внимание односельчане. Они и вызвали полицию. Пьяный отчим пояснил, что воспитывал пасынка таким способом, поскольку тот плохо вел себя - испачкал стол и не вытер его.

Сейчас дети переданы сотрудникам органов опеки, а родители задержаны, вопрос о лишении их родительских прав рассматривает местный суд.