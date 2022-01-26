Главное - захотеть: Сотрудница МЧС рассказала, как девушкам удается справляться с мужской работой

Принято считать, что работа в полиции или МЧС в большей степени мужская и девушкам там придется не сладко. Впрочем, есть и опровержение данной теории. Так, сотрудница казанского поисково-спасательного отряда МЧС России, спасатель 1 категории Екатерина Маклакова успешно работает в МЧС с 1999 года. О том, как она пришла в эту далеко не женскую профессию, с какими случаями чаще всего сталкиваются спасатели и как чувствует себя женщина в роли спасателя, - в материале Prokazan.

КТО-ТО - СПАСАТЕЛЬ-ВОДОЛАЗ, КТО-ТО – СПАСАТЕЛЬ-КИНОЛОГ

Екатерина Маклакова родилась в Челябинской области, потом уехала учиться в Екатеринбург и осталась там работать. Она не ставила себе целью работу в МЧС, а попала сюда в качестве кинолога. Вначале Екатерина получила среднее образование по специальности «ветеринарный фельдшер-кинолог (лечение и дрессировка собак)», а потом выучилась на ветеринарного врача. В то время в МЧС Екатеринбурга еще не было кинологической службы, поэтому Маклакова стала первым кинологом в отряде. И ей даже не пришлось искать место - работа нашла ее сама.

На фото: Екатерина Маклакова. Фото: Prokazan

«В МЧС Екатеринбурга тогда как раз решили открыть кинологическую службу, они искали кинолога и обратились к нашему учителю по этой науке (мой колледж был единственным местом, где учились на кинологов). И вот она и со мной поговорила, и меня порекомендовала. Вот так я и попала в МЧС», - рассказала Екатерина. – «У нас у всех здесь специальность одна: спасатель. Но у нее есть и дополнительные функции. Кто-то спасатель-водолаз, кто-то - спасатель-кинолог, кто-то спасатель-водитель».

Через семь лет работы в МЧС Екатеринбурга Маклакова переехала в Казань. Екатерина работает с очень активной, игривой рыжей собакой породы спаниель по кличке Шони. Это собака Екатерины. Она вместе с ней приходит на работу и вместе с ней уходит домой. А во время смены хозяйки находится в специальном вольере при отделении.

На фото: Екатерина Маклакова. Фото: Prokazan

В обязанности кинолога входит непосредственное участие в поисках пропавших, уход за всеми собаками, состоящими на службе в отделении, дрессировка (не всех, а некоторых) собак, а также и те задания, которые может выполнять не только кинолог.

КАК ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА СПАСАТЕЛЕЙ

Работают спасатели по графику - сутки через трое. Но должны быть на связи и в свободное время, потому что начальство может в любой момент попросить их выйти.

«При нашей работе трудно что-то планировать заранее», - говорит Екатерина. – «Единственный день, когда мы точно свободны, - это первый день после смены. Хотя и здесь бывают исключения. А во второй и в третий день после смены могут попросить выйти на работу».

В команде Екатерины где-то 7 человек. Есть старший по смене, есть водитель. Один человек всегда остается на базе оперативным дежурным – принимает звонки и работает с поступающей информацией. Приступают к работе около девяти утра и заканчивают на следующий день в это же время.

«Мы приходим заранее. К девяти уже должна быть принята смена. К этому времени мы должны уже переодеться, посмотреть, все ли в порядке с собаками, принять оборудование», - рассказала Екатерина.

На фото: Екатерина Маклакова. Фото: Prokazan

В девять уже развод. Так называется в МЧС ежедневное собрание, на котором встречаются две смены сотрудников и начальство озвучивает какие-то новости, планы на день, передается вся информация от предыдущей смены. Большое значение имеет слаженность работы и обмен сведениями между сменами, отметила кинолог. Поскольку бывают такие задания, выполнение которых растягивается на несколько суток. Например, в той ситуации, когда долго не могут найти пропавшего человека.

Иногда за сутки не происходит ни одного происшествия, а иногда их может быть и несколько сразу.

МЧС ДЛЯ СПАСЕНИЯ ОТ ЕНОТА

За годы своей работы Екатерина повидала немало происшествий. Ей доводилось не раз сталкиваться лицом к лицу со смертью – ведь иногда спасатели приезжают, когда человек уже мертв. Самые распространенные вызовы - поиск пропавших, зажим человек при ДТП, ситуации, когда нужно срочно открыть дверь в доме. Часто поступают вызовы, когда нужно вынуть застрявшие пальцы ребенка из того или иного предмета. А еще помощь спасателей иногда нужна даже для… снятия кольца с пальца.

Зачастую сотрудники МЧС приезжают как раз вовремя – когда человек находится дома без сознания. Но бывают и такие случаи, когда опасения родственников за того, кто не выходит на связь, оказываются напрасными.

«Однажды нас вызвали соседи пожилой женщины, которая давно не открывала дверь. Мы ее искали-искали и так и не нашли», - поделилась Екатерина. – «А еще один раз нам позвонил человек, которому в течение 5 часов не отвечала бабушка, перенесшая инсульт. Мы приехали, а оказывается, она просто спит. Мы наклоняемся, начинаем ее трогать, измерять пульс. И тут бабушка просыпается, испугана до ужаса. Она никак такого не ожидала: стоят какие-то люди в ее квартире, около ее кровати».

На фото: Екатерина Маклакова. Фото: Prokazan

Сотрудники МЧС нередко спасают не только людей, но и животных. Например, достают собак из колодцев. А бывает и такие случаи, когда люди вызывают МЧС, если их беспокоит присутствие животных.

«Иногда к нам обращаются за помощью, если куда-нибудь проникла крупная собака и проявляет агрессию или просто лежит в дверях», - говорит Екатерина. – «Помню, однажды нас вызвали, когда в театр забежала среднеазиатская овчарка. Она рычала, и люди боялись выходить. А вскоре после этого был случай, когда собака проникла в ресторан. Какие высококультурные собаки пошли – то театр, то ресторан!». Как-то раз в Казани был даже случай, когда МЧС вызвали после столкновения с енотом.

Спасатели часто приезжают и в таких случаях, когда кто-то грозится покончить жизнь самоубийством. А однажды Екатерина приняла звонок от женщины, которая решила вызвать МЧС сама для себя при суицидальных мыслях. К счастью, все закончилось благополучно.

СОБАКИ ТОЖЕ СДАЮТ ЭКЗАМЕНЫ

Большой подмогой для спасателей являются собаки. По словам Маклаковой, они способны учуять человека даже на расстоянии ста метров. Мчсовские собаки должны владеть некоторыми специальными навыками. Так, например, они обучены не отходить от человека, который сидит или лежит. Кроме того, они должны быть дружелюбными к человеку и ни при каких обстоятельствах не кусать его, даже если тот оказывает сопротивление.

В связи с этим большое значение приобретает дрессировка собаки. При ней в МЧС смотрят не только на процесс, но и на результат. А оценивается он на экзамене, который сдает... собака. И это не простая формальность, а строгая проверка всех необходимых для службы навыков животных. Бывают и пересдачи.

«Что будет, если моя собака разово не сдаст? Ну, такое бывает. Это может произойти из-за состояния здоровья или еще по каким-то причинам. Поэтому у нас есть две пересдачи. Но если собака систематически будет проваливать экзамен, встанет уже вопрос о моей профпригодности», - улыбаясь, говорит Екатерина.

На фото: собака Екатерины Маклаковой Шони. Фото: Prokazan

Своим делом Екатерина занимается с удовольствием. У нее не было сомнений, на кого пойти учиться. Екатерина с самого детства очень любила собак и проявляла к ним большой интерес. И еще до ветеринарного образования уделяла много времени дрессировке своей собаки породы ризеншнауцер. Даже ходила с ней на специальные курсы по дрессировке и изучила массу литературы по этому вопросу.

Но когда Екатерина начала работать кинологом, свою собаку взять на службу не получилось, поскольку та была выдрессирована не так, как требуется для МЧС. Ведь Маклакова начала с ней заниматься еще до того, как стала учиться на кинолога.

«Дрессировка моей собаки все-таки шла немного вразрез с нашей службой. И когда я начала работать, она была уже немолода и ее было сложно переучить», - вспоминает Екатерина. – «Моя собака была очень осторожная по отношению к людям. Так, например, если бы она нашла какого-то человека и он бы начал оказывать ей сопротивление, она могла бы его укусить. А собаки МЧС во время поиска по команде «Ищи» не должны кусать человека».

Собаки служат с возраста 1 год 8 месяцев до 8 – 10 лет.

«Год – это еще очень рано», - пояснила Екатерина. – «Да, она может в это время уже сдать экзамены. Но полноценная рабочая собака, которой можно доверять, - где-то с 2 лет. Но здесь все по-разному. Есть собаки, которые работают очень долго, есть которые поменьше. Есть которые начинают рано. Есть которые начинают позже».

В каждой смене отделения задействованы по 2 кинолога. В отделении 12 собак, не считая старых и подрастающих особей. Некоторые из них живут с кинологами, некоторые – при отделении МЧС.

В МЧС – ТОЛЬКО С ПРАВАМИ

На работу в МЧС берут далеко не каждого.

«Для спасателя сейчас обязательное требование – наличие водительских прав. Обязательны служба в армии (для мужчин), сдача физических нормативов и прохождение ежегодной медицинской комиссии», - рассказала кинолог.

Физкультурные нормативы варьируются в зависимости от пола и возраста человека.

ЖЕНЩИНА-СПАСАТЕЛЬ

По словам Екатерины, к женщинам в профессии относятся вполне уважительно. В последнее время их число среди сотрудников МЧС увеличилось, отмечает она.

«Первоначально в МЧС работало очень мало женщин. Когда я пришла на работу в Екатеринбурге, я была там единственной женщиной, если не считать бухгалтера. Сейчас женщин больше. Они в любом случае работают в таких коллективах. Есть женщины повары, есть женщины медики, есть психологи, очень часто кинологи. Конечно, в МЧС их однозначно меньше, чем мужчин. Но я бы не сказала, что здесь их мало».

Главной сложностью для женщин в профессии, на взгляд Екатерины, являются тяжелые физические нагрузки. Хотя, естественно, при раздаче заданий этот момент всегда учитывается и им дают посильную работу. Другое дело, что не каждая представительница прекрасной половины человечества обладает достаточной физической силой и выносливостью, чтобы соответствовать всем требованиям МЧС. Взять, например, те же нормативы. Одно из упражнений, которое должны выполнять и женщины на их сдаче, - это отжимание. Причем нет такого, как это делается сейчас во многих фитнес-клубах: кому сложно, отжимайтесь с колен. Сотрудница МЧС должна суметь сделать определенное количество классических отжиманий.

Еще одна трудность для женщины - совмещать работу в МЧС с ее непредсказуемым графиком и уход за ребенком, которого нельзя оставить без присмотра.

На фото: Екатерина Маклакова. Фото: Prokazan

Кроме того, Екатерине нелегко давалась и адаптация к работе после длительного декретного отпуска. Несмотря на то, что во время него много гуляла, занималась бегом и даже прошла переаттестацию. С одной стороны, - тяжело сразу войти в тот же ритм работы, с другой - мешает и беспокойство за ребенка. Даже при том, что Екатерине было с кем оставить маленькую дочку – с ней сидел ее муж, который тоже работал в МЧС и брал другие смены.

«Я вышла из декрета, когда дочке был год и восемь месяцев. И первое время – пока она не ходила в садик, куда пошла в три с копейками – было очень тяжелое для меня», - вспоминает Екатерина. – «Помню, я с такой завистью смотрела на тех, кто до сих пор сидит в песочнице с детьми. Хотя вначале мне, наоборот, так хотелось быстрее выйти из декрета на работу. Мне уже так надоело сидеть дома. А когда вышла, стала думать: зачем же я поспешила?»

Дочь Екатерины выросла. Сейчас ей уже 12 лет.

«НАМ НЕ ДОЛЖНА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГРОЗИТЬ ОПАСНОСТЬ»

Екатерина достаточно скромная. К своей работе и связанным с ней рискам относится спокойно. На мой вопрос о том, как близкие отпускают ее на работу, зная, что ей постоянно может грозить опасность, она ответила так:

«Нам не должна каждый день грозить опасность. Вопрос техники безопасности и правильности работы очень много значит. Если нам каждый день грозит опасность, значит, мы очень плохо справляемся со своими обязанностями». «Мне нравится помогать людям – это однозначно. Мне нравится, что чем лучше я делаю работу, тем большую помощь я могу оказать. Мне нравится, что я работаю кинологом, как я и хотела», - высказалась спасатель.

В свободное время Екатерина любит кататься на горных лыжах. А летом много времени уделяет дрессировке собак.