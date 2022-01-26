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Фото: Prokazan

Главное - захотеть: Сотрудница МЧС рассказала, как девушкам удается справляться с мужской работой

26.01.2022, 12:38 18
Мария Короткова
Рассказ сотрудницы МЧС Татарстана о жизни и работе

Принято считать, что работа в полиции или МЧС в большей степени мужская и девушкам там придется не сладко. Впрочем, есть и опровержение данной теории. Так, сотрудница казанского поисково-спасательного отряда МЧС России, спасатель 1 категории Екатерина Маклакова успешно работает в МЧС с 1999 года. О том, как она пришла в эту далеко не женскую профессию, с какими случаями чаще всего сталкиваются спасатели и как чувствует себя женщина в роли спасателя,  - в материале Prokazan.

КТО-ТО - СПАСАТЕЛЬ-ВОДОЛАЗ, КТО-ТО – СПАСАТЕЛЬ-КИНОЛОГ

Екатерина Маклакова родилась в Челябинской области, потом уехала учиться в Екатеринбург и осталась там работать. Она не ставила себе целью работу в МЧС, а попала сюда в качестве кинолога. Вначале Екатерина получила среднее образование по специальности «ветеринарный фельдшер-кинолог (лечение и дрессировка собак)», а потом выучилась на ветеринарного врача.  В то время в МЧС Екатеринбурга еще не было кинологической службы, поэтому Маклакова стала первым кинологом в отряде.  И ей даже не пришлось искать место - работа нашла ее сама.

На фото: Екатерина Маклакова. Фото: Prokazan

«В МЧС Екатеринбурга тогда как раз решили открыть кинологическую службу, они искали кинолога и обратились к нашему учителю по этой науке (мой колледж был единственным местом, где учились на кинологов). И вот она и со мной поговорила, и меня порекомендовала. Вот так я и попала в МЧС», - рассказала Екатерина.  – «У нас у всех здесь специальность одна: спасатель. Но у нее есть и дополнительные функции. Кто-то спасатель-водолаз, кто-то  - спасатель-кинолог, кто-то спасатель-водитель».

Через семь лет работы в МЧС Екатеринбурга Маклакова переехала в Казань. Екатерина работает с очень активной, игривой рыжей собакой породы спаниель по кличке Шони. Это собака Екатерины. Она вместе с ней приходит на работу и вместе с ней уходит домой. А во время смены хозяйки находится в специальном вольере при отделении.

На фото: Екатерина Маклакова. Фото: Prokazan

В обязанности кинолога входит непосредственное участие в поисках пропавших, уход за всеми собаками, состоящими на службе в отделении, дрессировка (не всех, а некоторых) собак, а также и те задания, которые может выполнять не только кинолог.   

КАК ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА СПАСАТЕЛЕЙ

Работают спасатели по графику - сутки через трое. Но должны быть на связи и в свободное время, потому что начальство может в любой момент попросить их выйти.

«При нашей работе трудно что-то планировать заранее», - говорит Екатерина. – «Единственный день, когда мы точно свободны, - это первый день после смены. Хотя и здесь бывают исключения. А во второй и в третий день после смены могут попросить выйти на работу».

В команде Екатерины где-то 7 человек. Есть старший по смене, есть водитель. Один человек всегда остается на базе оперативным дежурным – принимает звонки и работает с поступающей информацией. Приступают к работе около девяти утра и заканчивают на следующий день в это же время.

«Мы приходим заранее. К девяти уже должна быть принята смена. К этому времени мы должны уже переодеться, посмотреть, все ли в порядке с собаками, принять оборудование», - рассказала Екатерина.

На фото: Екатерина Маклакова. Фото: Prokazan

В девять уже развод. Так  называется в МЧС ежедневное собрание, на котором встречаются две смены сотрудников и начальство озвучивает какие-то новости, планы на день, передается вся информация от предыдущей смены. Большое значение имеет слаженность работы и обмен сведениями между сменами, отметила кинолог. Поскольку бывают такие задания, выполнение которых растягивается на несколько суток. Например, в той ситуации, когда долго не могут найти пропавшего человека.

Иногда за сутки не происходит ни одного происшествия, а иногда их может быть и несколько сразу.

МЧС ДЛЯ СПАСЕНИЯ ОТ ЕНОТА

За годы своей работы Екатерина повидала немало происшествий. Ей доводилось не раз сталкиваться лицом к лицу со смертью – ведь иногда спасатели приезжают, когда человек уже мертв. Самые распространенные вызовы - поиск пропавших, зажим человек при ДТП, ситуации, когда нужно срочно открыть дверь в доме. Часто поступают вызовы, когда нужно вынуть застрявшие пальцы ребенка из того или иного предмета. А еще помощь спасателей иногда нужна даже для… снятия кольца с пальца.

Зачастую сотрудники МЧС приезжают как раз вовремя – когда человек находится дома без сознания. Но бывают и такие случаи, когда опасения родственников за того, кто не выходит на связь, оказываются напрасными.

«Однажды нас вызвали соседи пожилой женщины, которая давно не открывала дверь. Мы ее искали-искали и так и не нашли», - поделилась Екатерина. – «А еще один раз нам позвонил человек, которому в течение 5 часов не отвечала бабушка, перенесшая инсульт.  Мы приехали, а оказывается, она просто спит. Мы наклоняемся, начинаем ее трогать, измерять пульс. И тут бабушка просыпается, испугана до ужаса. Она никак такого не ожидала: стоят какие-то люди в ее квартире, около ее кровати».

На фото: Екатерина Маклакова. Фото: Prokazan

Сотрудники МЧС  нередко спасают не только людей, но и животных. Например, достают собак из колодцев. А бывает и такие случаи, когда люди вызывают МЧС, если их беспокоит присутствие животных.

«Иногда к нам обращаются за помощью, если куда-нибудь проникла крупная собака и проявляет агрессию или просто лежит в дверях», - говорит Екатерина.  – «Помню, однажды нас вызвали, когда в театр забежала среднеазиатская овчарка. Она рычала, и люди боялись выходить. А вскоре после этого был случай, когда собака проникла в ресторан. Какие высококультурные собаки пошли – то театр, то ресторан!». Как-то раз в Казани был даже случай, когда МЧС вызвали после столкновения с енотом.

Спасатели часто приезжают и в таких случаях, когда кто-то грозится покончить жизнь самоубийством.  А однажды Екатерина приняла звонок от женщины, которая решила вызвать МЧС сама для себя при суицидальных мыслях. К счастью, все закончилось благополучно.

СОБАКИ ТОЖЕ СДАЮТ ЭКЗАМЕНЫ

Большой подмогой для спасателей являются собаки. По словам Маклаковой, они способны учуять человека даже на расстоянии ста метров. Мчсовские собаки должны владеть некоторыми специальными навыками. Так, например, они обучены не отходить от человека, который сидит или лежит. Кроме того, они должны быть дружелюбными к человеку и ни при каких обстоятельствах не кусать его, даже если тот оказывает сопротивление.

В связи с этим большое значение приобретает дрессировка собаки. При ней в МЧС смотрят не только на процесс, но и на результат.  А оценивается он на экзамене, который сдает... собака. И это не простая формальность, а строгая проверка всех необходимых для службы навыков животных. Бывают и пересдачи.

«Что будет, если моя собака разово не сдаст? Ну, такое бывает. Это может произойти из-за состояния здоровья или еще по каким-то причинам. Поэтому  у нас есть две пересдачи. Но если собака систематически будет проваливать экзамен, встанет уже вопрос о моей профпригодности», - улыбаясь, говорит Екатерина.

На фото: собака Екатерины Маклаковой Шони. Фото: Prokazan

Своим делом Екатерина занимается с удовольствием. У нее не было сомнений, на кого пойти учиться. Екатерина с самого детства очень любила собак и проявляла к ним большой интерес. И еще до ветеринарного образования уделяла много времени дрессировке своей собаки породы ризеншнауцер. Даже ходила  с ней на специальные курсы по дрессировке и изучила массу литературы по этому вопросу.

Но когда Екатерина начала работать кинологом, свою собаку взять на службу не получилось, поскольку та была выдрессирована не так, как требуется для МЧС. Ведь Маклакова начала с ней заниматься еще до того, как стала учиться на кинолога.

«Дрессировка моей собаки все-таки шла немного вразрез с нашей службой.  И когда я начала работать, она была уже немолода и ее было сложно переучить», - вспоминает Екатерина. – «Моя собака была очень осторожная по отношению к людям. Так, например, если бы она нашла какого-то человека и он бы начал оказывать ей сопротивление, она могла бы его укусить. А собаки МЧС во время поиска по команде «Ищи» не должны кусать человека».

Собаки служат с возраста 1 год 8 месяцев до 8 – 10 лет.

«Год – это еще очень рано», - пояснила Екатерина. – «Да, она может в это время уже сдать экзамены. Но полноценная рабочая собака, которой можно доверять, - где-то с 2 лет. Но здесь все по-разному. Есть собаки, которые работают очень долго, есть которые поменьше. Есть которые начинают рано.  Есть которые начинают позже».

В каждой смене отделения задействованы по 2 кинолога. В отделении 12 собак, не считая старых и подрастающих особей. Некоторые из них живут с кинологами, некоторые – при отделении МЧС.

В МЧС – ТОЛЬКО С ПРАВАМИ

На работу в МЧС берут далеко не каждого.

«Для спасателя сейчас обязательное требование – наличие водительских прав. Обязательны служба в армии (для мужчин), сдача физических нормативов и прохождение ежегодной медицинской комиссии», - рассказала кинолог.

Физкультурные нормативы варьируются в зависимости от пола и возраста человека.

ЖЕНЩИНА-СПАСАТЕЛЬ

По словам Екатерины, к женщинам в профессии относятся вполне уважительно. В последнее время их число среди сотрудников МЧС  увеличилось, отмечает она.

«Первоначально в МЧС работало очень мало женщин. Когда я пришла на работу в Екатеринбурге, я была там единственной женщиной, если не считать бухгалтера. Сейчас женщин больше. Они в любом случае работают в таких коллективах. Есть женщины повары, есть женщины медики, есть психологи, очень часто кинологи. Конечно, в МЧС их однозначно меньше, чем мужчин. Но я бы не сказала, что здесь их мало».

Главной сложностью для женщин в профессии, на взгляд Екатерины, являются тяжелые физические нагрузки. Хотя, естественно, при раздаче заданий этот момент всегда учитывается и им дают посильную работу. Другое дело, что не каждая представительница прекрасной половины человечества обладает достаточной физической силой и выносливостью, чтобы соответствовать всем требованиям МЧС. Взять, например, те же нормативы. Одно из упражнений, которое должны выполнять и  женщины на их сдаче, - это отжимание. Причем нет такого, как это делается сейчас во многих фитнес-клубах: кому сложно, отжимайтесь с колен. Сотрудница МЧС должна суметь сделать определенное количество классических отжиманий.

Еще одна трудность для женщины  - совмещать работу в МЧС с ее непредсказуемым графиком и уход за ребенком, которого нельзя оставить без присмотра.

На фото: Екатерина Маклакова. Фото: Prokazan

Кроме того, Екатерине нелегко давалась и адаптация к работе после длительного декретного отпуска.  Несмотря на то, что во время него много гуляла, занималась бегом и даже прошла переаттестацию. С одной стороны,  - тяжело сразу войти в тот же ритм работы, с другой  - мешает и беспокойство за ребенка. Даже при том, что Екатерине было с кем оставить маленькую дочку – с ней сидел ее муж, который тоже работал в МЧС и брал другие смены.

«Я вышла из декрета, когда дочке был год и восемь месяцев. И первое время – пока она не ходила в садик, куда пошла в три с копейками – было очень тяжелое для меня», - вспоминает Екатерина. – «Помню, я с такой завистью смотрела на тех, кто до сих пор сидит в песочнице с детьми. Хотя вначале мне, наоборот, так хотелось быстрее выйти из декрета на работу. Мне уже так надоело сидеть дома. А когда вышла, стала думать: зачем же я поспешила?»

Дочь Екатерины выросла. Сейчас ей уже 12 лет.

«НАМ НЕ ДОЛЖНА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГРОЗИТЬ ОПАСНОСТЬ»

Екатерина достаточно скромная. К своей работе и связанным с ней рискам относится спокойно. На мой вопрос о том, как близкие отпускают ее на работу, зная, что ей постоянно может грозить опасность, она ответила так:

«Нам не должна каждый день грозить опасность. Вопрос техники безопасности и правильности работы очень много значит. Если нам каждый день грозит опасность, значит, мы очень плохо справляемся со своими обязанностями». «Мне нравится помогать людям – это однозначно. Мне нравится, что чем лучше я делаю работу, тем большую помощь я могу оказать. Мне нравится, что я работаю кинологом, как я и хотела», -  высказалась спасатель.

В свободное время Екатерина любит кататься на горных лыжах. А летом много времени уделяет дрессировке собак.

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В Татарстане мужчина задохнулся из-за внезапно загоревшегося дивана
В Казани ночью полуголый мужчина с ножом распугал целый подъезд
Хорошо, хоть не у мечети: у ЗАГСа в Казани бегала полуголая девушка в образе Гринча
МЧС создаст реестр коррупционеров из числа своих бывших сотрудников
Их забрал 2021 год: Главные утраты в Татарстане в уходящем году
В Казани пожилой мужчина в 30-градусный мороз ночует на улице у мусорки
В Казани мужчина нашел в мусорном баке замерзающего щенка, завязанного в пакет с отходами
В Татарстане ночью в пожаре погибла супружеская пара
В Казани дочь долго держала пожилую мать в подъезде без пищи и воды
В ресторане на улице Ямашева в Казани ночью случилась массовая драка
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Новости РОССИИ

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Мужчине позвонила жена, после чего он поймал два штрафа и разбил телефон
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Ребенку, которого выставили на мороз голым, отчим сломал нос бутылкой
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Бастрыкин поручил разобраться с агрессивными бродячими собаками в городах

Профи - курсы подготовки к огэ по информатике

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Известный онколог назвал два признака рака, которые можно заметить по утрам
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Тело 12-летнего мальчика из многодетной семьи нашли в квартире
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Мать Дани Милохина попросила прощения у сына за то, что бросила его в интернате
20:00, 25.01.2022
Гулявший с тетей школьник провалился под лед и погиб
15:53, 25.01.2022
Нашли труп в женской юбке: полиция ищет любовника мужчины, который погиб после БДСМ-игр
15:42, 25.01.2022
Таксист жестоко убил своего пассажира прямо на глазах у его подруги
13:19, 25.01.2022
Депутат предложил убивать бродячих собак и «ставить к стенке» зоозащитников
10:39, 25.01.2022
На женщину повесили 22 миллиона рублей чужих долгов - как это возможно?
10:19, 25.01.2022
Полиция задержала мать и отчима, которые выгнали 5-летнего мальчика голым на мороз
10:04, 25.01.2022
Состояние тяжелое: домашний кот внезапно напал на младенца во время кормления грудью
09:15, 25.01.2022
Отец оставил полуторагодовалую дочь в автомобиле такси в качестве залога и забыл о ней
09:04, 25.01.2022
Создатели вакцины из НЦ Вектор объяснили смерть женщины после вакцинации
05:00, 25.01.2022
Адвокат рассказал, что дальше ждет подростков, которые вырезали семью из трех человек
00:01, 25.01.2022
Психически больная мать жестоко расправилась со своей 8-летней дочерью
16:24, 24.01.2022
В Кремле ответили, будет ли введен новый локдаун из-за роста заболевших коронавирусом
16:09, 24.01.2022
Нулевой участок М-12 планируют запустить уже в этом году
15:59, 24.01.2022
Неизвестные перерезали горло таксисту и бросили тело в машине
11:58, 24.01.2022
Кушать хотел: безработный отпилил кусок чужого автомобиля и сдал его в металлолом
05:00, 24.01.2022
В парке лошадь ударила копытом по голове пятилетнего ребенка
01:00, 24.01.2022
Мужчина искромсал ножом лицо женщине на глазах у ребенка
00:01, 24.01.2022
Не смог укачать: многодетного отца заподозрили в убийстве полугодовалого сына
20:00, 23.01.2022
Супружескую пару нашли мертвой, отравленной неизвестным веществом, их сын чудом выжил
19:00, 23.01.2022
Эксперт раскрыл фразы, которые нельзя говорить в беседе с мошенниками
14:32, 23.01.2022
Водитель из Татарстана погиб в Чебоксарах, устроив жесткое ДТП
12:20, 23.01.2022
Водитель автобуса остановился на маршруте, чтобы совершить намаз
12:12, 23.01.2022
69-летний пенсионер изнасиловал первоклассницу в автомобиле
11:21, 23.01.2022
Привезли вместе с отходами: на мусоросортировочном заводе нашли труп голого мужчины в татуировках
09:41, 23.01.2022
Актера Леонида Куравлева из больницы в Коммунарке перевели в хоспис
05:00, 23.01.2022
Фашистские методы: подростки избили школьника и заставили его голым стоять на снегу
01:00, 23.01.2022
Эффектно «убегающая» от хозяина ванна чуть не сбила детей
00:01, 23.01.2022
Семилетняя девочка погибла после нападения собак
19:00, 22.01.2022
19-летнюю официантку изнасиловали трое мужчин, но Следком в деле отказал
12:56, 22.01.2022
Несколько подростков изнасиловали шестиклассника в школе-интернате
11:58, 22.01.2022
Школьник принес на занятия самодельные бомбы и устроил взрыв
11:40, 22.01.2022
Тройное убийство произошло в ночь на 22 января: не пожалели даже ребенка
08:52, 22.01.2022
Врачи назвали «удивительный признак» омикрона, заметный во время еды
08:10, 22.01.2022
Мама!: женщину на глазах ребенка унесло течением под лед необорудованной купели
05:00, 22.01.2022
Готовила место, оставила письмо: сотрудница полиции свела счеты с жизнью прямо у места службы
01:00, 22.01.2022
Младшая дочь отдала 83-летнюю Федосееву-Шукшину в дом престарелых
14:30, 21.01.2022
Пенсионер попытался заживо сжечь молодую любовницу из ревности
13:19, 21.01.2022
Странные дела: Следком проверяет смерти семи беременных женщин в одной больнице
13:05, 21.01.2022
Подвел презерватив: полиция поймала педофила, изнасиловавшего 13-летнюю школьницу в гараже
09:19, 21.01.2022
Школьник выстрелил другу в лоб на уроке физкультуры
08:48, 21.01.2022
Полковник полиции выстрелил в голову своей жене
05:00, 21.01.2022
Пенсионерка несколько суток жила в одной квартире с мертвым псом, которого ели кошки
00:01, 21.01.2022
Глава Минздрава Мурашко заявил о стремительном росте числа повторно заболевающих коронавирусом
14:21, 20.01.2022
Во время учебной эвакуации вывели всех детей, а девочку-инвалида оставили в школе
12:48, 20.01.2022
Полиция поймала подозреваемого в убийстве, кражах и нападении на силовиков тиктокера
11:34, 20.01.2022
Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
11:06, 20.01.2022
Полиция ищет предпринимателя, который отвесил леща мэру города за плохую уборку снега
10:46, 20.01.2022
Сила личной драмы: женщина спалила у стелы свадебное платье и вызвала негодование горожан
07:00, 20.01.2022
Мужчина устал судиться и зарезал своего оппонента возле Арбитражного суда
05:00, 20.01.2022
Российская актриса Вера Воронкова получила ожог 31% тела после пожара в квартире
01:00, 20.01.2022
17-летняя мать ответит в суде за страшную смерть ее младенца в ведре
20:00, 19.01.2022
Мужчина и женщина при странных обстоятельствах умерли на снятой посуточно квартире
16:09, 19.01.2022
У частного дома нашли пакет с новорожденной девочкой
14:20, 19.01.2022
Почему Путин не стал в этом году купаться в крещенской проруби? На то была причина
11:44, 19.01.2022
Первоклассник отморозил обе руки на уроке физкультуры
11:24, 19.01.2022
Прохожие силой отбили у мужчины шестилетнего ребенка, которого тот пытался похитить на улице
10:54, 19.01.2022
15-летняя девочка, которую ищут уже почти неделю, оставила странную запись в дневнике
09:31, 19.01.2022
Издевался изощренно: житель Татарстана трое суток избивал любовницу в квартире в Петербурге
09:06, 19.01.2022
Женщину раздавил грузовик, когда она вышла осмотреть машину после ДТП
08:54, 19.01.2022
Мужчина заколол друга ножницами и добил его лопатой, а потом следил из укрытия за полицией
05:00, 19.01.2022
Главврач больницы отказался пояснить, как одновременно погибли 6 пациентов на ИВЛ
01:00, 19.01.2022
Родители ушли и бросили: в коммунальной квартире нашли троих голодных детей
00:01, 19.01.2022
Вдова Градского сама вывезла за город 100 миллионов рублей после угроз родни покойного мужа
20:00, 18.01.2022
В Кремле ответили, возможен ли новый всеобщий локдаун из-за омикрон-штамма коронавируса
19:00, 18.01.2022
Госдума приняла закон о пожизненном сроке для педофилов
14:39, 18.01.2022
54-летний мужчина сбросил свою молодую 23-летнюю гражданскую жену с балкона четвертого этажа
14:26, 18.01.2022
Казанцы наживаются, продавая «красивую» дату для свадьбы - 2 февраля 2022
14:07, 18.01.2022
Играли в Гестапо: нетрезвая компания пытала в лесу полицейского и его друга
11:26, 18.01.2022
Мужчина бросил избитую мать умирать в квартире с голодной собакой, пес обгрыз пенсионерке лицо
10:24, 18.01.2022
Ошибки врачей стоили жизни 9-летнему ребенку в больнице
10:08, 18.01.2022
Задержанный погиб в отделе полиции из-за сломанного ключа от камеры
09:13, 18.01.2022
Коллеги покончивших с собой медсестер рассказали о травле девушек руководством больницы
08:47, 18.01.2022
Минздрав утвердил новый перечень противопоказаний к прививке от коронавируса
07:00, 18.01.2022
Задержан мужчина, который домогался несовершеннолетних девочек-футболисток
05:00, 18.01.2022
Пьяный 36-летний мужчина уснул на путях и каким-то чудом выжил под проехавшим поездом
01:00, 18.01.2022
Брат застрелил сестру из нагана за отказ ухаживать за матерью
20:00, 17.01.2022
У тяжелобольного актера Леонида Куравлева началось обширное поражение легких
16:24, 17.01.2022
Полиция не исключает, что нападение на вдову Градского - инсценировка
13:25, 17.01.2022
В ходе дорожной разборки неадекватный пешеход убил водителя
13:04, 17.01.2022
Мигрант попытался изнасиловать 12-летнюю школьницу в торговом центре
09:08, 17.01.2022
Победительницу Красы России-2021 избили в караоке
08:35, 17.01.2022
Устала: мать зарезала спящего сына
08:23, 17.01.2022
На вдову Александра Градского напали и ограбили ее на 100 миллионов рублей
05:00, 17.01.2022
Ради выживания нации: в России предложили ввести запрет на продажу алкоголя по выходным
01:00, 17.01.2022
В Башкирии умерла изнасилованная зоофилом собака, полиция ищет насильника
00:01, 17.01.2022
70-летняя пенсионерка внезапно провалилась под пол церкви во время молитвы
20:00, 16.01.2022
На улице нашли отравившегося водкой ученика пятого класса, мальчика напоил незнакомец
13:39, 16.01.2022
На свободу по УДО вышел сотрудник ФСБ, который изнасиловал бизнесмена карабином
13:09, 16.01.2022
Вот так сделал подарок: мужчина до смерти забил жену в день ее рождения
11:19, 16.01.2022
Мужчина зверски изуродовал женщину ножом за отказ жить с ним
10:58, 16.01.2022
Не пришлось разнимать: участников массовой драки внезапно сбила машина
08:38, 16.01.2022
9-летний школьник покончил с собой из-за мобильного телефона
05:00, 16.01.2022
Во время беспорядков В Казахстане были убиты 225 человек, в том числе и гражданка России
01:00, 16.01.2022
Сборная России по биатлону выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге
00:01, 16.01.2022
Играм конец: нападающий Локомотива Буше признался в изнасиловании 12-летней девушки
21:00, 15.01.2022
Оставили с няней: задержали мужчину по подозрению в убийстве полуторогодовалого ребенка
16:07, 15.01.2022
Суд арестовал четверых участников группы хакеров REvil, рассылавших вирусы-вымогатели по всему миру
12:07, 15.01.2022
Возбуждено уголовное дело: Поиски 15-летней девочки идут вторые сутки
11:15, 15.01.2022
Мошенники стали обманывать россиян через QR-коды о вакцинации
05:00, 15.01.2022
Сотрудника транспортной полиции задержали по подозрению в педофилии
20:00, 14.01.2022
Вахтовик умер на Новый год, и его тело 10 дней лежало на складе
10:47, 14.01.2022
Стеснялась родных: многодетная мать убила новорожденного ребенка и закопала его во дворе
10:21, 14.01.2022
18-летний парень умер после того, как сделал сальто на улице
09:02, 14.01.2022
Расчлененное тело пропавшего ранее бизнесмена нашли на мусорном полигоне
05:00, 14.01.2022
27-летний вооруженный рецидивист взял в заложники женщину и ее сына
00:01, 14.01.2022
Кудрин заявил, что сейчас уровень жизни в России на 20% выше, чем был во времена СССР
19:00, 13.01.2022
Иммунолог заявил, что заболевшему омикроном достаточно чихнуть один раз, чтоб заразить 100 человек
15:12, 13.01.2022
Во время чистки снега с крыши садика свалился 17-летний рабочий
14:59, 13.01.2022
Замначальника ГИБДД Башкирии заявил, что изъятая у него дорогая коллекция часов - сломанная и старая
13:38, 13.01.2022
Насильник 15-летней девочки залез на дерево, откуда его пришлось снимать силовикам
13:12, 13.01.2022
Мужчину обвинили в совращении сына и завели на него более 100 уголовных дел
11:42, 13.01.2022
Застрявший в лифте мужчина спешил, а потому погиб, пытаясь выбраться самостоятельно
11:19, 13.01.2022
Глава Следкома Бастрыкин рассказал, чего на самом деле хотел казанский стрелок Галявиев
10:36, 13.01.2022
Иммунолог заявил, что волна омикрона будет тяжелее дельты и ударит по городам-миллионникам
10:18, 13.01.2022
Мужчина хорошо подготовился к возможным проблемам и пришел на почту с автоматом Калашникова
09:21, 13.01.2022
Последний шанс: полиция ищет ребенка, который оставил записку с мольбой о помощи
09:10, 13.01.2022
Муж заказал жену, чтобы не допустить развода: хотел стать в ее глазах героем, но не рассчитал сил
11:55, 07.01.2022
Четвероклассник умер в своей квартире при странных обстоятельствах
10:13, 07.01.2022
Мужчина обиделся на оскорбление, убил подругу и выбросил ее тело в колодец
12:06, 06.01.2022
Таксист избил женщину, которая не захотела платить ему вперед - перед поездкой
11:38, 05.01.2022
Подростки из детского дома угнали авто и попали в жесткое ДТП
09:03, 05.01.2022
Ребенок внезапно умер, играя во дворе с собакой
10:22, 01.01.2022
В туалете городского парка нашли женщину с перерезанным горлом
10:17, 25.12.2021
Много ел: хозяин дома убил голодного гостя и сам вызвал полицию
10:08, 25.12.2021
Женщина заблудилась во время метели и замерзла насмерть
12:19, 18.12.2021
Лицо вдребезги: подростки жестоко избили на улице взрослого мужчину, который шел с работы
14:10, 05.12.2021
Пожилая пациентка пожаловалась на издевательства санитарок в больнице
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Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
14:30, 04.12.2021
Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
11:38, 04.12.2021
Школьник умер после драки с одноклассником
10:54, 28.11.2021
Главный пристав региона вломился к беременной подчиненной со спецназом
09:41, 27.11.2021
Полиция арестовала депутата за изнасилование 14-летней девочки
11:59, 20.11.2021
Бывшего министра образования приговорили к 5 годам колонии за педофилию
11:56, 04.11.2021
Труп новорожденного в полиэтиленовых пакетах нашли в шкафу в квартире, его мать в тяжелом состоянии
11:55, 30.10.2021
ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
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Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
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12:39, 14.10.2021
Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
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Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
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В Чебоксарах женщина ударила ножом в шею водителя автобуса
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Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
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КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
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Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
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Мужчина долго собирал арсенал мин времен войны, но не выдержал и сам сдал его полиции
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Хотела большой и чистой любви: молодую девушку жестоко изнасиловали после первого свидания
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Российский диетолог рассказала, какая еда вызывает раннее старение
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Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
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Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
13:07, 28.08.2021
Подросток-байкер сбил семью с двумя детьми
12:23, 28.08.2021
Ребенок выпил бензин-растворитель и умер
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Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
15:26, 07.08.2021
После массовой драки полиция задержала около 10 человек
11:58, 07.08.2021
Детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки
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В Петербурге накрыли подпольное казино, организованное жителем Набережных Челнов
11:09, 31.07.2021
Парализованная мать актера Марша Турецкого 10 дней жила в квартире с трупом сына
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За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
08:45, 26.07.2021
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Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
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Новые методы: жестокого убийцу удалось найти по фото в соцсетях через 10 лет после преступления
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Школьники пытались покончить с собой в детском летнем лагере
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Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
10:09, 21.07.2021
В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
10:04, 21.07.2021
Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
09:15, 19.07.2021
Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
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Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
16:58, 17.07.2021
В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
09:56, 16.07.2021
Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
09:34, 16.07.2021
Сиротами остались трое детей: участкового с 15-летним стажем убили и сожгли
08:52, 15.07.2021
Мужчина развратил 13-летнюю школьницу во время купания в речке
09:29, 13.07.2021
Пациент жестоко избил доктора в больнице за просьбу надеть маску
08:54, 13.07.2021
Мужчина насмерть сбил своего годовалого ребенка
12:37, 12.07.2021
Возбуждено дело после избиения победительницы шоу Пацанки
09:46, 12.07.2021
Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
11:31, 09.07.2021
В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
09:56, 09.07.2021
Сын явился на работу к отцу и поджег его, мужчина умер
11:29, 07.07.2021
Многодетный отец семерых детей истязал своих отпрысков и теперь ответит за это
09:25, 06.07.2021
Пострадали 15 детей: мужчину будут судить по 27 эпизодам педофилии и создания детского порно
17:01, 29.06.2021
Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
11:21, 11.06.2021
Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
11:57, 04.06.2021
Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью