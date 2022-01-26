Известный российский химиотерапевт и врач-онколог Андрей Базылев в интервью "Пятому каналу" заявил о двух симптомах, которые могут говорить о начальной стадии онкологического заболевания. Оба - четко прослеживаются по утрам.

По словам Базылева, усталость и апатия, которые ощущаются утром после нормального ночного сна, вполне могут быть тревожными сигналами.

По его словам, указанные симптомы и быстрая утомляемость также могут стать признаками падения гемоглобина или интоксикации. Они говорят о негативных изменениях в работе организма, поэтому при таких симптомах обязательно следует посетить доктора, чтобы он выявил причину и быстро устранил её.

"При первых признаках постоянной усталости, быстрой утомляемости, внезапной одышке при минимальной физической нагрузке обязательно обратитесь к врачу — это может быть необязательно симптом онкологического заболевания, но это говорит о том, что работа организма нарушена", — пояснил врач Базылев.