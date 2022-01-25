В Ленинградской области семилетний школьник погиб, провалившись под лед Невы во время прогулки с тетей. Тело ребенка все еще ищут, сообщает региональный Следком.

Вечером 24 января женщина пошла прогуляться с близнецами-племянниками по берегу Невы. Лишь на минутку девушка отвлеклась, один из близнецов спрыгнул на лед с причала, лед мгновенно проломился, ребенок ушел под воду.

На место происшествия сразу же выехали следователи и спасатели. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).