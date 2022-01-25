Накануне утром на территории частного дома в Буинске нашли прикопанное в снег тело 47-летнего мужчины со страшными рублеными ранами головы. Возбудили уголовное дело по статье об убийстве, сообщает пресс-служба республиканского Следкома.

По подозрению в убийстве задержали 52-летнего хозяина дома, во дворе которого и нашли тело. Предварительно установлено, что к хозяину дома пришел гость. Посидели за столом, поссорились. Решать конфликт начали силовыми методами. Гость схватился за лопату, но хозяин дома ее решительно отобрал и нанес ею сильные удары по голове потерпевшему. После этого он ушел спать.

Проснувшись ночью, хозяин увидел, что гость умер. Вот тогда он и решил замаскировать труп... снегом. Вынес тело гостя на улицу и присыпал слегка снежком. Утром тело нашел племянник хозяина дома и вызвал полицию.

Расследование уголовного дела продолжается.