В Татарстане родители нашли у своих детей интимную переписку со взрослым мужчиной, который познакомился с несовершеннолетними в интернете. Расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины завершено. Он обвиняется в развратных действиях по отношению к детям в возрасте 12 и 14 лет.

Установлено, что житель Казани нашел детей в социальных сетях, скидывал им порнографические картинки. Все вскрылось, когда эту переписку нашли родители.

На мужчину также завели уголовное дело за незаконный оборот порнографических материалов и насильственные действия сексуального характера, в отношении лица не достигшего возраста 14 лет.

Известно, что вину казанец признал, его дело направили в суд. В ближайшее время мужчине вынесут приговор.