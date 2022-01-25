Власти Татарстана заявили о намерении забрать особняк 19 века у дочки гендиректора ПСО "Казань" Равиля Зиганшина. Решение обосновано необходимость провести в особняке реставрационные и противоаварийные работы.

Здание входит в перечень объектов культурного наследия республики, заявил председатель комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Владеет зданием Аделя Зайнутдинова, и Госкомитет РТ обнаружил, что строение нуждается в реставрации. Об этом письменно оповестили собственника, но никакого ответа не получили.

"При таком откровенном многолетнем игнорировании требований законодательства самое правильное — обратиться об изъятии объекта в суд, что комитет и сделал в текущем году", — отметил Гущин.

Теперь судьбу исторического здания будет решать суд.