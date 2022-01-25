В Набережных Челнах на производственном складе частного предприятия на улице Моторной нашли тело молодого сварщика. 31-летнего сотрудника компании нашли его коллеги, когда утром пришли на работу.

На место вызвали полицию и медиков. Последние установили, что смерть молодого работника наступила примерно девять часов назад. Что стало ее причиной, пока сказать сложно, в этом вопросе разберутся эксперты.

С места происшествия изъяли мобильный телефон покойного, установлено, что последний его разговор был с женой.