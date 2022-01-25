В детскую больницу Петербурга доставили младенца, которому всего шесть дней от роду. Малыш доставлен в реанимацию, его состояние тяжелое. Госпитализировали кроху после того, как на него внезапно напал домашний кот.

Как пишет "Форпост", у новорожденного тяжелые укушенные раны головы, кровопотеря. Мать ребенка рассказала, что кот внезапно набросился на мальчика, когда она кормила чадо грудью.

По факту произошедшего полиция проводит проверка. Известно, что семья полная, на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит.