В Зеленодольском районе Республики Татарстана ищут 21-летнюю девушку. Она пропала еще 11 января. В последний раз ее видели в поселке Нижние Вязовые в Зеленодольском районе, с тех пор о Яне Кривовой (Беловой) никто ничего не слышал.

Рост девушки около 170 сантиметров, телосложение - худощавое, волосы русые, глаза - карие.

Она была одета в черную куртку с капюшоном, голубые джинсы, черные сапожки, черную шапку. С собой у нее рюкзак черного цвета.

Всех, кто видел ее или что-то знает о ней, просят позвонить на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный).