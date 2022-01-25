Специалисты новосибирского "Вектора" объяснили, почему умерла 61-летняя женщина после того, как в Петербурге ей сделали прививку "ЭпиВакКороной".

Журналиста НГС обратились к разработчикам вакцины с просьбой пояснить происходящее.

Представили "Вектора" объяснили, что каждое сообщение о нежелательных последствиях применения препарата оценивается специальной комиссией. И "Вектор" обязан о каждом случае сообщать Росздравнадзору.

Но о конкретной пациентке из Петербурга в цент "Вектор" никто не сообщал:

"Информация о летальном случае женщины в возрасте 61 года из ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина" (Санкт-Петербург) ни по системе АИС, ни по другим источникам не поступала", — сообщили разработчики вакцины.

При этом они отметили, что пожилые люди находятся в зоне риска при заболевании коронавирусом, и им обязательно нужно прививаться. Но стоит учесть возрастной фактор и после вакцинации:

"Среди людей в возрасте старше 60 лет чаще встречаются случаи замедленного и недостаточного формирования иммунного ответа из-за возрастных физиологических особенностей и сопутствующих заболеваний".