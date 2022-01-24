Плохие новости для любителей сладенького: Торты и шоколад резко подорожают в самое ближайшее время

Производители кондитерских изделий собираются с 1 февраля повысить цены. Они уже уведомили об этом торговые сети. Речь идет о пяти крупнейших изготовителях рынка. Так, Mondelez (производит бренды Alpen Gold и Oreo) заявил об увеличении стоимости продукции до 19%, «Хлебпром» (торты «Услада» и шоколад «Частная галерея») — до 23%, «Славянка» («Чудо» и «Левушка») — до 18%, «Объединенные кондитеры» («Красный Октябрь», «Бабаевский», «Рот Фронт») — до 18% и Ferrero (Raffaello и Kinder) — на 6%. Корреспондент Prokazan выяснила у эксперта, что подорожает больше всего.

НАСКОЛЬКО И НА КАКИЕ ТОВАРЫ ВЫРАСТУТ ЦЕНЫ

““Хлебпром” планировал на 23 % увеличить стоимость тортов и пирожных, до 19 % увеличить стоимость бисквита, печенья, до 5 % увеличить стоимость леденцов и жевательных резинок”, - рассказал Prokazan руководитель центра разработки бизнес-планов “Позитив Консалтинг” Ирек Галямов. - “Mondelez планирует повысить цены на бисквиты и печенье до 19%, на шоколад — до 9%, на жевательную резинку и леденцы — до 6%.”

Фото: Prokazan

Подорожание ожидает больше 60 товаров: жвачки Dirol, конфеты Halls, вафли, шоколад Milka и Alpen Gold, печенье «Барни», крекеры «Тук», печенье «Юбилейное», Oreo и др.

Сеть «Объединенные кондитеры» поднимет цены на вафельные торты, пряники, халву, вафли, зефир, весовые конфеты, шоколад, в списке почти 100 позиций.

“Какие продукты максимально подорожают? Это прежде всего торты, более сложные с точки зрения технологий продукты, у которых дороже и содержание, и доставка”, - говорит Галямов. - “В каждом конкретном случае нужно смотреть калькуляцию себестоимости кондитерской продукции. Возможно, кондитеры пойдут на какую-то хитрость и будут вводить какие-то дополнительные ингредиенты, заменять более дорогие компоненты на более дешевые”.

Фото: Prokazan

ПРИЧИНЫ

Цены на сладости растут из-за подорожания сырья, а также упаковки и логистических услуг, говорит экономист.

“Прежде всего нужно смотреть на экономическую ситуацию в целом, на рост инфляции, рост цен. Если обратиться к себестоимости продуктов, основным сырьем кондитерской продукции является сахар. Он за 2 года подорожал на 13 %. Идет всемирная тенденция повышения стоимости сахара. Кондитерские компании на 2022 год планировали на 40 % повысить цену на пальмовое масло, на 15 % повысить цену на муку высшего сорта и более, чем на 50 % повысить цену на меланж (это яичный полуфабрикат)”, - рассказал Галямов.

Фото: Prokazan

РОСТ ЦЕН VS СПРОС

Подорожание цен на сладости не так сильно повлияет на сегмент рынка товаров премиум-класса, но отразится на спросе у большей части населения, считает Галямов.

“Сладости являются базовым продуктом, тем более в тех семьях, где есть дети. Я не думаю, что это будет первоначальной необходимой вещью, которую будут покупать. Вместе с тем, кондитерские изделия присутствуют в рационе любой семьи. И с точки зрения спроса кто-то будет переходить на более дешевые конфеты. Например, покупали Ferrero Rocher - будут покупать более простые”, - говорит собеседник издания.

СЛАДОСТИ СЕГОДНЯ И В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ

Галямов отметил, что в советское время конфеты были гораздо вкуснее, чем сейчас.

“Сейчас я ем не те конфеты, которые были раньше, в моем детстве в советское время. И торты были с другим вкусом. Этого всего было мало, но оно было вкусным. А сейчас рынок изменился. Нужно получать продукцию более доступную, более распространенную”, - высказался экономист.

А связана такая ситуация, очевидно, с использованием других, более дешевых ингредиентов. Так, например, в широкий обиход вошло пальмовое масло, которое считается на порядок менее качественным, зато и стоит дешевле.