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НИКТО НЕ ЗНАЕТ, ЧТО ПРОИЗОШЛО НА САМОМ ДЕЛЕ: стали известны причины загадочного события 1959 года

24.01.2022, 17:52 prokazan.ru

21 января в Казани прошел закрытый предпоказ сериала «Перевал Дятлова», который стартует на телеканале ТВ-3.

Мероприятие проходило в творческом пространстве «Маяковский». Хорошая музыка, вкусные закуски и харизматичный ведущий скрашивали вечер гостей, блогеров и журналистов.

Сериал повествует о событиях зимы 1959 года. Уральские горы. Группа из девяти студентов под руководством Игоря Дятлова отправились в поход к заснеженным вершинам. Из этого путешествия живым не вернулся никто. Что произошло с туристами? Погибли под снежной лавиной, были убиты местными жителями или беглыми заключенными? Или же их смерть вызвана встречей со сверхъестественным? Это предстоит выяснить следственной группе под руководством майора Олега Костина...

Чтобы развеять туман мистики над этой загадочной историей, на предпоказ пригласили человека, который принял участие в походе на Северный Урал на перевал Дятлова в 2017 году.

Я тоже услышал историю о гибели туристической группы Дятлова. Она каждый раз обрастает слухами. Мы внимательно изучили маршрут, по которому ходили люди из перевала Дятлова. Сейчас все по-другому, конечно. Изменилась местность, пропали посёлки, - комментирует Джалиль Газизов, инструктор по туризму и путешествиям. - Это было давно, девять человек погибло, их не сразу нашли - громкое событие для страны. Группа не была достаточно сплоченная, уровень подготовки разный. Поэтому цепочка событий, которая привела к гибели группы, началась еще до выхода из населенного пункта. Еще стоить отметить, что их палатка была сшита из двух разных. В эту ночь они поставили палатку перпендикулярно склону. Поэтому ее могло сильно засыпать снегом, а потом и вовсе им придавить.

Существует множество разных теорий и предположений, касательно случившегося. Однако, что произошло более 60 лет назад, точно неизвестно до сих пор.

В новой версии событий, изложенных в драматическом сериале, также не обойдется без мистики. Помимо качественной операторской работы режиссерам, стоит отметить стремление к документальной правдивости исторической части сюжета. Режиссеру и продюсеру сериала удалось получить доступ к закрытым материалам дела 1959 года и материалам доследования 2000-х годов, а также детально изучить дневники погибших студентов.

Сериал “Перевал Дятлова” не оставит вас равнодушным. Красиво снятый, качественно написанный и местами пугающий триллер - отличная возможность провести захватывающий вечер в кругу семьи.

Включай ТВ-3 уже сегодня, в 19:30, и смотри премьерную серию “Перевала Дятлова”. Пришло время разгадать главную загадку XX века!

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Играли в Гестапо: нетрезвая компания пытала в лесу полицейского и его друга
11:26, 18.01.2022
Мужчина бросил избитую мать умирать в квартире с голодной собакой, пес обгрыз пенсионерке лицо
10:24, 18.01.2022
Ошибки врачей стоили жизни 9-летнему ребенку в больнице
10:08, 18.01.2022
Задержанный погиб в отделе полиции из-за сломанного ключа от камеры
09:13, 18.01.2022
Коллеги покончивших с собой медсестер рассказали о травле девушек руководством больницы
08:47, 18.01.2022
Минздрав утвердил новый перечень противопоказаний к прививке от коронавируса
07:00, 18.01.2022
Задержан мужчина, который домогался несовершеннолетних девочек-футболисток
05:00, 18.01.2022
Пьяный 36-летний мужчина уснул на путях и каким-то чудом выжил под проехавшим поездом
01:00, 18.01.2022
Брат застрелил сестру из нагана за отказ ухаживать за матерью
20:00, 17.01.2022
У тяжелобольного актера Леонида Куравлева началось обширное поражение легких
16:24, 17.01.2022
Полиция не исключает, что нападение на вдову Градского - инсценировка
13:25, 17.01.2022
В ходе дорожной разборки неадекватный пешеход убил водителя
13:04, 17.01.2022
Мигрант попытался изнасиловать 12-летнюю школьницу в торговом центре
09:08, 17.01.2022
Победительницу Красы России-2021 избили в караоке
08:35, 17.01.2022
Устала: мать зарезала спящего сына
08:23, 17.01.2022
На вдову Александра Градского напали и ограбили ее на 100 миллионов рублей
05:00, 17.01.2022
Ради выживания нации: в России предложили ввести запрет на продажу алкоголя по выходным
01:00, 17.01.2022
В Башкирии умерла изнасилованная зоофилом собака, полиция ищет насильника
00:01, 17.01.2022
70-летняя пенсионерка внезапно провалилась под пол церкви во время молитвы
20:00, 16.01.2022
На улице нашли отравившегося водкой ученика пятого класса, мальчика напоил незнакомец
13:39, 16.01.2022
На свободу по УДО вышел сотрудник ФСБ, который изнасиловал бизнесмена карабином
13:09, 16.01.2022
Вот так сделал подарок: мужчина до смерти забил жену в день ее рождения
11:19, 16.01.2022
Мужчина зверски изуродовал женщину ножом за отказ жить с ним
10:58, 16.01.2022
Не пришлось разнимать: участников массовой драки внезапно сбила машина
08:38, 16.01.2022
9-летний школьник покончил с собой из-за мобильного телефона
05:00, 16.01.2022
Во время беспорядков В Казахстане были убиты 225 человек, в том числе и гражданка России
01:00, 16.01.2022
Сборная России по биатлону выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге
00:01, 16.01.2022
Играм конец: нападающий Локомотива Буше признался в изнасиловании 12-летней девушки
21:00, 15.01.2022
Оставили с няней: задержали мужчину по подозрению в убийстве полуторогодовалого ребенка
16:07, 15.01.2022
Суд арестовал четверых участников группы хакеров REvil, рассылавших вирусы-вымогатели по всему миру
12:07, 15.01.2022
Возбуждено уголовное дело: Поиски 15-летней девочки идут вторые сутки
11:15, 15.01.2022
Мошенники стали обманывать россиян через QR-коды о вакцинации
05:00, 15.01.2022
Сотрудника транспортной полиции задержали по подозрению в педофилии
20:00, 14.01.2022
Вахтовик умер на Новый год, и его тело 10 дней лежало на складе
10:47, 14.01.2022
Стеснялась родных: многодетная мать убила новорожденного ребенка и закопала его во дворе
10:21, 14.01.2022
18-летний парень умер после того, как сделал сальто на улице
09:02, 14.01.2022
Расчлененное тело пропавшего ранее бизнесмена нашли на мусорном полигоне
05:00, 14.01.2022
27-летний вооруженный рецидивист взял в заложники женщину и ее сына
00:01, 14.01.2022
Кудрин заявил, что сейчас уровень жизни в России на 20% выше, чем был во времена СССР
19:00, 13.01.2022
Иммунолог заявил, что заболевшему омикроном достаточно чихнуть один раз, чтоб заразить 100 человек
15:12, 13.01.2022
Во время чистки снега с крыши садика свалился 17-летний рабочий
14:59, 13.01.2022
Замначальника ГИБДД Башкирии заявил, что изъятая у него дорогая коллекция часов - сломанная и старая
13:38, 13.01.2022
Насильник 15-летней девочки залез на дерево, откуда его пришлось снимать силовикам
13:12, 13.01.2022
Мужчину обвинили в совращении сына и завели на него более 100 уголовных дел
11:42, 13.01.2022
Застрявший в лифте мужчина спешил, а потому погиб, пытаясь выбраться самостоятельно
11:19, 13.01.2022
Глава Следкома Бастрыкин рассказал, чего на самом деле хотел казанский стрелок Галявиев
10:36, 13.01.2022
Иммунолог заявил, что волна омикрона будет тяжелее дельты и ударит по городам-миллионникам
10:18, 13.01.2022
Мужчина хорошо подготовился к возможным проблемам и пришел на почту с автоматом Калашникова
09:21, 13.01.2022
Последний шанс: полиция ищет ребенка, который оставил записку с мольбой о помощи
09:10, 13.01.2022
Муж заказал жену, чтобы не допустить развода: хотел стать в ее глазах героем, но не рассчитал сил
09:00, 13.01.2022
Девушка в нижнем белье и одетый мужчина устроили драку на морозе посреди улицы
07:00, 13.01.2022
Руководителю детской студии вменяют 11 эпизодов сексуальных домогательств к ученицам
01:00, 13.01.2022
Мужчина на спор выпил бутылку водки, впал в кому и умер
00:01, 13.01.2022
Молодой парень ограбил и изнасиловал взрослую женщину в ее же автомобиле
20:00, 12.01.2022
Актер Герилович, снявший в Универе и Глухаре, найден мертвым в своей квартире
15:47, 12.01.2022
Подростка доставили в больницу после драки с охранником ТЦ из-за QR-кода
15:37, 12.01.2022
Чиновники попытались припугнуть полицию своими «связями» при изъятии контрафакта
13:28, 12.01.2022
12-летний подросток внезапно умер, покурив вейп
13:09, 12.01.2022
Мать не нашла денег и не смогла похоронить сына: труп мужчины нашли прямо на улице
10:38, 12.01.2022
Мужчина жестоко убил сожительницу и спрятал ее тело в казенный диван
10:27, 12.01.2022
18-летняя девушка внезапно умерла после того, как сделала прививку от коронавируса
10:09, 12.01.2022
Снегоуборочная машина убила своего водителя и продолжила убирать снег в городе самостоятельно
09:46, 12.01.2022
Рано радовались: Мишустин назвал Татарстан в числе регионов, где опять растет заболеваемость ковидом
09:19, 12.01.2022
Убил ребенка и умер странной смертью: в закрытой квартире нашли тела 5-летнего ребенка и его отца
08:35, 12.01.2022
В Доминикане умер известный российский телеведущий Михаил Зеленский
11:55, 07.01.2022
Четвероклассник умер в своей квартире при странных обстоятельствах
10:13, 07.01.2022
Мужчина обиделся на оскорбление, убил подругу и выбросил ее тело в колодец
12:06, 06.01.2022
Таксист избил женщину, которая не захотела платить ему вперед - перед поездкой
11:38, 05.01.2022
Подростки из детского дома угнали авто и попали в жесткое ДТП
09:03, 05.01.2022
Ребенок внезапно умер, играя во дворе с собакой
10:22, 01.01.2022
В туалете городского парка нашли женщину с перерезанным горлом
10:17, 25.12.2021
Много ел: хозяин дома убил голодного гостя и сам вызвал полицию
10:08, 25.12.2021
Женщина заблудилась во время метели и замерзла насмерть
12:19, 18.12.2021
Лицо вдребезги: подростки жестоко избили на улице взрослого мужчину, который шел с работы
14:10, 05.12.2021
Пожилая пациентка пожаловалась на издевательства санитарок в больнице
12:24, 05.12.2021
Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
14:30, 04.12.2021
Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
11:38, 04.12.2021
Школьник умер после драки с одноклассником
10:54, 28.11.2021
Главный пристав региона вломился к беременной подчиненной со спецназом
09:41, 27.11.2021
Полиция арестовала депутата за изнасилование 14-летней девочки
11:59, 20.11.2021
Бывшего министра образования приговорили к 5 годам колонии за педофилию
11:56, 04.11.2021
Труп новорожденного в полиэтиленовых пакетах нашли в шкафу в квартире, его мать в тяжелом состоянии
11:55, 30.10.2021
ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
11:52, 23.10.2021
Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
12:37, 20.10.2021
11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
12:39, 14.10.2021
Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
18:34, 13.10.2021
Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
17:58, 13.10.2021
В одной из московских школ произошла стрельба
03:34, 13.10.2021
Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
18:54, 12.10.2021
В Чебоксарах женщина ударила ножом в шею водителя автобуса
13:42, 12.10.2021
Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
12:02, 12.10.2021
Вирусолог предложил ввести ежемесячный штраф за отказ от вакцинации от COVID-19
11:13, 18.09.2021
Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
12:25, 16.09.2021
КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
11:50, 16.09.2021
Росатом планирует построить в Набережных Челнах мусорный завод за 400 млн рублей
13:36, 11.09.2021
Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
09:48, 11.09.2021
Следователь сумел обмануть всех и сбежать с полученной взяткой в 3 миллиона рублей
15:01, 08.09.2021
Суд дал срок бойцу ММА Максу Топору за то, что тот заступился за девушек
14:05, 08.09.2021
Мужчина долго собирал арсенал мин времен войны, но не выдержал и сам сдал его полиции
13:00, 08.09.2021
Вызвал доктора: мужчина запер пришедшего на вызов врача-терапевта в квартире и порезал его
10:04, 08.09.2021
Хотела большой и чистой любви: молодую девушку жестоко изнасиловали после первого свидания
09:49, 08.09.2021
Российский диетолог рассказала, какая еда вызывает раннее старение
09:25, 08.09.2021
Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
12:04, 06.09.2021
Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
13:07, 28.08.2021
Подросток-байкер сбил семью с двумя детьми
12:23, 28.08.2021
Ребенок выпил бензин-растворитель и умер
11:36, 21.08.2021
Мужчина с ножом напал на работницу сауны и отобрал смехотворную сумму
09:52, 08.08.2021
Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
15:26, 07.08.2021
После массовой драки полиция задержала около 10 человек
11:58, 07.08.2021
Детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки
12:17, 01.08.2021
Президент России поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
12:25, 31.07.2021
В Петербурге накрыли подпольное казино, организованное жителем Набережных Челнов
11:09, 31.07.2021
Парализованная мать актера Марша Турецкого 10 дней жила в квартире с трупом сына
12:24, 26.07.2021
За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
18:40, 25.07.2021
Изрезанные тела матери и сына обнаружили в квартире
11:26, 25.07.2021
Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
13:19, 23.07.2021
Новые методы: жестокого убийцу удалось найти по фото в соцсетях через 10 лет после преступления
10:28, 23.07.2021
Школьники пытались покончить с собой в детском летнем лагере
09:32, 23.07.2021
Автобус с детской футбольной командой вспыхнул как спичка
12:45, 21.07.2021
Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
10:09, 21.07.2021
В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
10:04, 21.07.2021
Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
09:15, 19.07.2021
Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
09:08, 18.07.2021
Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
16:58, 17.07.2021
В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
09:56, 16.07.2021
Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
09:34, 16.07.2021
Сиротами остались трое детей: участкового с 15-летним стажем убили и сожгли
08:52, 15.07.2021
Мужчина развратил 13-летнюю школьницу во время купания в речке
09:29, 13.07.2021
Пациент жестоко избил доктора в больнице за просьбу надеть маску
08:54, 13.07.2021
Мужчина насмерть сбил своего годовалого ребенка
12:37, 12.07.2021
Возбуждено дело после избиения победительницы шоу Пацанки
09:46, 12.07.2021
Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
11:31, 09.07.2021
В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
09:56, 09.07.2021
Сын явился на работу к отцу и поджег его, мужчина умер
11:29, 07.07.2021
Многодетный отец семерых детей истязал своих отпрысков и теперь ответит за это
09:25, 06.07.2021
Пострадали 15 детей: мужчину будут судить по 27 эпизодам педофилии и создания детского порно
17:01, 29.06.2021
Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
11:21, 11.06.2021
Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
11:57, 04.06.2021
Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью