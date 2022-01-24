НИКТО НЕ ЗНАЕТ, ЧТО ПРОИЗОШЛО НА САМОМ ДЕЛЕ: стали известны причины загадочного события 1959 года

21 января в Казани прошел закрытый предпоказ сериала «Перевал Дятлова», который стартует на телеканале ТВ-3.

Мероприятие проходило в творческом пространстве «Маяковский». Хорошая музыка, вкусные закуски и харизматичный ведущий скрашивали вечер гостей, блогеров и журналистов.

Сериал повествует о событиях зимы 1959 года. Уральские горы. Группа из девяти студентов под руководством Игоря Дятлова отправились в поход к заснеженным вершинам. Из этого путешествия живым не вернулся никто. Что произошло с туристами? Погибли под снежной лавиной, были убиты местными жителями или беглыми заключенными? Или же их смерть вызвана встречей со сверхъестественным? Это предстоит выяснить следственной группе под руководством майора Олега Костина...

Чтобы развеять туман мистики над этой загадочной историей, на предпоказ пригласили человека, который принял участие в походе на Северный Урал на перевал Дятлова в 2017 году.

Я тоже услышал историю о гибели туристической группы Дятлова. Она каждый раз обрастает слухами. Мы внимательно изучили маршрут, по которому ходили люди из перевала Дятлова. Сейчас все по-другому, конечно. Изменилась местность, пропали посёлки, - комментирует Джалиль Газизов, инструктор по туризму и путешествиям. - Это было давно, девять человек погибло, их не сразу нашли - громкое событие для страны. Группа не была достаточно сплоченная, уровень подготовки разный. Поэтому цепочка событий, которая привела к гибели группы, началась еще до выхода из населенного пункта. Еще стоить отметить, что их палатка была сшита из двух разных. В эту ночь они поставили палатку перпендикулярно склону. Поэтому ее могло сильно засыпать снегом, а потом и вовсе им придавить.

Существует множество разных теорий и предположений, касательно случившегося. Однако, что произошло более 60 лет назад, точно неизвестно до сих пор.

В новой версии событий, изложенных в драматическом сериале, также не обойдется без мистики. Помимо качественной операторской работы режиссерам, стоит отметить стремление к документальной правдивости исторической части сюжета. Режиссеру и продюсеру сериала удалось получить доступ к закрытым материалам дела 1959 года и материалам доследования 2000-х годов, а также детально изучить дневники погибших студентов.

Сериал “Перевал Дятлова” не оставит вас равнодушным. Красиво снятый, качественно написанный и местами пугающий триллер - отличная возможность провести захватывающий вечер в кругу семьи.

Включай ТВ-3 уже сегодня, в 19:30, и смотри премьерную серию “Перевала Дятлова”. Пришло время разгадать главную загадку XX века!