В Татарстане за минувшие сутки зарегистрирован рекордный прирост нового числа заболевших коронавирусом - 297 человек. За весь период с начала пандемии это число - абсолютный рекорд.

Сутками ранее, по данным российского оперштаба, в Татарстане было зарегистрировано 213 новых заболевших.

По состоянию на 24 января в Татарстане с начала пандемии зафиксировано 45 525 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 38 302 человека, в том числе 55 - за минувшие сутки.

Коронавирус унес жизни 1 561 татарстанца. Пятеро из них умерли за последние 24 часа.