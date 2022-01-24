В поселке Мелекес Тукаевского района Татарстана разыгралась кровавая драма. 25-летний мужчина жестоко расправился с 21-летней женой и ее 18-летней сестрой на третий день после свадьбы. Потом он изнасиловал массажистку и покончил с собой на трассе.

Как сообщает "КП Казань" со ссылкой на личные источники, свадьбу 20 января пара гуляла в доме отца жениха. Когда гости начали разъезжаться, их вызвался проводить новобрачный. А двоюродная сестра невесты решила остаться ночевать у молодоженов.

Далее события развивались интересно. В субботу, 22 января, новоиспеченный муж приезжает в Набережные Челны, где навещает знакомую массажистку. Он отказывается платить 46-летней женщине и насилует ее. Она написала заявление в полицию.

Далее, как считают следователи, нетрезвый муж вернулся домой, напал с ножом на спящую жену, а потом ножницами заколол ее сестру. Только после этого он взял ружья из сейфа отца, сел в машину и уехал. Тело его нашли в Елабужском района, на трассе М-7 в авто. Предполагается, что мужчина покончил с собой.