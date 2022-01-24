В Омской области двое подростков признались в убийстве семьи из трех человек, сообщает региональный Следком.

Зверское убийство произошло в ночь на 22 января в селе Юрьевка. В частном доме нашли тела 35-летней женщины, 38-летнего мужчины и их 10-летней дочки. Все были зарезаны. Еще двое детей этой семьи - 14-летняя девочка и 6-летний мальчик успели убежать и спрятались у соседей.

Сначала думали, что убийство совершил мужчина-одиночка. Но позднее были задержаны двое подростков, которые признались в преступлении. Следователи установили, что 14-летняя дочь подговорила своего 17-летнего парня убить отчима и мать, которые выступали против того, чтобы дочь-подросток встречалась с достаточно взрослым парнем.

В итоге молодой человек убил двоих взрослых, а также десятилетнюю девочку, страдающую заболеванием опорно-двигательной системы и за которой 14-летняя сестра не хотела ухаживать.

"После убийства 14-летняя подозреваемая, взяв с собой шестилетнего брата, с целью сокрытия преступления постучалась к соседям, сообщив, что в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил родителей, а также предоставила полицейским для составления фоторобота преступника заведомо ложные сведения о его внешности", — указали в СК.

Шестилетний брат девочек рассказал, что старшая сестра во время резни закрывала ему глаза и уши, однако он все равно все видел и слышал.