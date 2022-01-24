Арбитражный суд Республики Татарстан строго предупредил предпринимательницу из Набережных Челнов о недопустимости продажи ламбрекенов с вышитым логотипом "КАМАЗа". Этот элемент используется в качестве дополнительной защиты от солнечных лучей в салоне автомобиля.

И все бы хорошо, но предприимчивая мастерица незаконно использовала товарный знак автогиганта. А потому она привлечена к ответственности по ч.2 ст. 14.10 КоАП РФ, сообщают "Вести КАМАЗа".

С заявлением в полицию обратились специалисты службы судебной работы "КАМАЗа".