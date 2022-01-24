В Татарстане жители одного из домов в Набережных Челнах еще никогда так не ждали своего соседа из отпуска. Пока мужчины нет, все соседи в подъезде сидят без горячей воды.

Татарстанец отправился на отдых, и в его квартире прорвало трубу. Коммунальщики заявили, что не могут без собственника попасть в его помещение. Горячую воду перекрыли всем и ждут, когда хозяин "аварийной" квартиры вернется домой.

Диспетчер звонила ему, но выяснилось, что приедет челнинец не скоро - только в самом конце января. Местные жители требуют изменить правила и обязать хозяев жилья, которые уезжают надолго, оставлять запасные ключи у старшего по дому или в управляющей компании.