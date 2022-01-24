В селе Мелекес в Татарстане 25-летний мужчина жестоко расправился с 21-летней женой и ее сестрой почти сразу после свадьбы. Брак был зарегистрирован 20 января. А через два дня парень зарезал жену и ее родственницу, вернулся домой, взял из сейфа отца два ружья и поехал... на массаж.

Прибыв в Набережные Челны, мужчина заказал сеанс массажа, за который отказался заплатить. Он избил девушку-массажистку до потери сознания и изнасиловал ее, как пояснила сама жертва.

Через несколько часов полиция нашла тело парня в его автомобиле на трассе Уфа-Москва, недалеко от Елабуги. Он свел счеты с жизнью. Сообщается, что возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц.