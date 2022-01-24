Советский и российский астролог Павел Глоба составил прогноз на последний месяц зимы - февраль 2022 года. Согласно его расширенному гороскопу, особенными счастливчиками станут три знака - представители стихии Огня.

Овен

Овны будут баловнями судьбы в феврале. Для них удачно сложатся все деловые и рабочие вопросы, им повезет с финансами, наладится и личная жизнь. Что бы ни задумал Овен, в феврале все получится, причем, так легко, что сам Овен даже может несколько растеряться - не каждый день так везет.

Лев

Львам в феврале открыты все дороги и пути. Но по-настоящему счастливыми станут Львы, которые поставили перед собой цели и четко к ним идут, не отвлекаясь на мелочи. Большие задачи будут решаться легко, улучшится финансовая сторона жизни, появятся шансы помириться с теми, с кем Львы находятся в ссоре.

Стрелец

Стрельцу февраль принесет позитивные изменения во всех сферах: от личной до финансовой. Стрельцы могут получить новые предложения о работе, им в голову придут светлые идеи, которые достойны воплощения в жизнь, потому что в долгосрочной перспективе они полностью изменят жизнь Стрельца.