В Петербурге мужчина с ножом напал на женщину и изрезал ей лицо прямо на глазах у ребенка. По данным телеканала РЕН ТВ, нападавший и его жертва не только были знакомы, в течение какого-то времени они состояли в любовных отношениях, и ребенок - их совместный.

Присутствие сына не помешало мужчине угрожать бывшей возлюбленной убийством, а потом попытаться воплотить угрозы в жизнь – он несколько раз полоснул женщину ножом по лицу и скрылся.

Впрочем, через какое-то время изверг сам сдался полиции и был задержан.

Пострадавшую госпитализировали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.