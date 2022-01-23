Вопиющий случай автохамства произошел в Набережных Челнах. Во дворе дома 3/3 поселка ГЭС автолюбитель припарковался, как ему было удобно, совершенно не обращая внимания на то, что он перекрыл дорогу скорой помощи. Когда владельца машины нашли, то тот отказался выйти из дома и переставить машину, вел себя агрессивно. Не помогли даже доводы о том, что в машине медиков находится больной ребенок, его везут в больницу.

По словам матери малыша, после безуспешных попыток выехать или убедить водителя убрать своего железного коня, была вызвана другая бригада скорой помощи, которой передали маленького пациента.

Местные жители надеются, что мужчину найдут и накажут.