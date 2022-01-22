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Фото: mybashkortostan.ru

Мужчина насиловал своих дочерей и падчерицу, одна из них родила от насильника

22.01.2022, 10:12 306 prokazan.ru
Учалинский районный суд Башкирии приговорил местного жителя к 17,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за изнасилование падчерицы и троих дочерей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
 
В суде было установлено, что в течение 11 лет (с 2009 года по 2020 год) мужчина насиловал девочек, которым было от 4 по 13 лет. В 2018 году старшая - падчерица - забеременела и родила от насильника ребенка.
 
В прокуратуру с жалобой на отца обратились две дочки. Они сообщили, что раньше боялись рассказывать о происходящем, отец угрожал.
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00:01, 16.01.2022
Играм конец: нападающий Локомотива Буше признался в изнасиловании 12-летней девушки
21:00, 15.01.2022
Оставили с няней: задержали мужчину по подозрению в убийстве полуторогодовалого ребенка
16:07, 15.01.2022
Суд арестовал четверых участников группы хакеров REvil, рассылавших вирусы-вымогатели по всему миру
12:07, 15.01.2022
Возбуждено уголовное дело: Поиски 15-летней девочки идут вторые сутки
11:15, 15.01.2022
Мошенники стали обманывать россиян через QR-коды о вакцинации
05:00, 15.01.2022
Сотрудника транспортной полиции задержали по подозрению в педофилии
20:00, 14.01.2022
Вахтовик умер на Новый год, и его тело 10 дней лежало на складе
10:47, 14.01.2022
Стеснялась родных: многодетная мать убила новорожденного ребенка и закопала его во дворе
10:21, 14.01.2022
18-летний парень умер после того, как сделал сальто на улице
09:02, 14.01.2022
Расчлененное тело пропавшего ранее бизнесмена нашли на мусорном полигоне
05:00, 14.01.2022
27-летний вооруженный рецидивист взял в заложники женщину и ее сына
00:01, 14.01.2022
Кудрин заявил, что сейчас уровень жизни в России на 20% выше, чем был во времена СССР
19:00, 13.01.2022
Иммунолог заявил, что заболевшему омикроном достаточно чихнуть один раз, чтоб заразить 100 человек
15:12, 13.01.2022
Во время чистки снега с крыши садика свалился 17-летний рабочий
14:59, 13.01.2022
Замначальника ГИБДД Башкирии заявил, что изъятая у него дорогая коллекция часов - сломанная и старая
13:38, 13.01.2022
Насильник 15-летней девочки залез на дерево, откуда его пришлось снимать силовикам
13:12, 13.01.2022
Мужчину обвинили в совращении сына и завели на него более 100 уголовных дел
11:42, 13.01.2022
Застрявший в лифте мужчина спешил, а потому погиб, пытаясь выбраться самостоятельно
11:19, 13.01.2022
Глава Следкома Бастрыкин рассказал, чего на самом деле хотел казанский стрелок Галявиев
10:36, 13.01.2022
Иммунолог заявил, что волна омикрона будет тяжелее дельты и ударит по городам-миллионникам
10:18, 13.01.2022
Мужчина хорошо подготовился к возможным проблемам и пришел на почту с автоматом Калашникова
09:21, 13.01.2022
Последний шанс: полиция ищет ребенка, который оставил записку с мольбой о помощи
09:10, 13.01.2022
Муж заказал жену, чтобы не допустить развода: хотел стать в ее глазах героем, но не рассчитал сил
09:00, 13.01.2022
Девушка в нижнем белье и одетый мужчина устроили драку на морозе посреди улицы
07:00, 13.01.2022
Руководителю детской студии вменяют 11 эпизодов сексуальных домогательств к ученицам
01:00, 13.01.2022
Мужчина на спор выпил бутылку водки, впал в кому и умер
00:01, 13.01.2022
Молодой парень ограбил и изнасиловал взрослую женщину в ее же автомобиле
20:00, 12.01.2022
Актер Герилович, снявший в Универе и Глухаре, найден мертвым в своей квартире
15:47, 12.01.2022
Подростка доставили в больницу после драки с охранником ТЦ из-за QR-кода
15:37, 12.01.2022
Чиновники попытались припугнуть полицию своими «связями» при изъятии контрафакта
13:28, 12.01.2022
12-летний подросток внезапно умер, покурив вейп
13:09, 12.01.2022
Мать не нашла денег и не смогла похоронить сына: труп мужчины нашли прямо на улице
10:38, 12.01.2022
Мужчина жестоко убил сожительницу и спрятал ее тело в казенный диван
10:27, 12.01.2022
18-летняя девушка внезапно умерла после того, как сделала прививку от коронавируса
10:09, 12.01.2022
Снегоуборочная машина убила своего водителя и продолжила убирать снег в городе самостоятельно
09:46, 12.01.2022
Рано радовались: Мишустин назвал Татарстан в числе регионов, где опять растет заболеваемость ковидом
09:19, 12.01.2022
Убил ребенка и умер странной смертью: в закрытой квартире нашли тела 5-летнего ребенка и его отца
08:35, 12.01.2022
В Доминикане умер известный российский телеведущий Михаил Зеленский
07:00, 12.01.2022
Мужчину с ножами в женском платье задержали в православном храме
20:00, 11.01.2022
Ректор КФУ Ильшат Гафуров обжаловал свой арест по делу о заказном убийстве 90-х годов
19:00, 11.01.2022
Молодой учитель уволился из школы и жестоко расправился со своими родителями
14:48, 11.01.2022
Полицейская собака при исполнении покусала годовалого ребенка
14:35, 11.01.2022
Выбросила из окна с пятого этажа, но умер не от этого: бабушка убила собственного двухлетнего внука
13:51, 11.01.2022
Застрявший в Казахстане житель Казани рассказал, как пережил зверства боевиков и вернулся домой
12:53, 11.01.2022
Полиция поймала водителя автобуса, убившего мужчину одним ударом в глаз
11:08, 11.01.2022
Татарстан стал первым в рейтинге регионов, где больше всего дают взятки
09:50, 11.01.2022
Это у них семейное: родители осужденного за разбой украли сумку у следователя в зале суда
09:10, 11.01.2022
Семья вернулась с новогодних каникул и поняла, что потеряла свою квартиру
08:55, 11.01.2022
Школьница умерла в больнице, потому что скорой помощи не было слишком долго
08:39, 11.01.2022
В России назвали условие, при котором власти введут продуктовые карточки
07:00, 11.01.2022
Учительница грязно обматерила ребенка с ментальными проблемами
05:00, 11.01.2022
Похотливому полицейскому дали срок за изнасилование девушки на рабочем месте
20:00, 10.01.2022
Поднимали тосты, пока пациент умирал без помощи: прокуратура проверит застолье врачей на смене
19:00, 10.01.2022
Школьный учитель открыл стрельбу по директору учебного заведения и ее мужу
14:27, 10.01.2022
На обочине автодороги обнаружили коробку с новорожденной девочкой
13:39, 10.01.2022
Двое мужчин нагло попытались похитить 6-летнего мальчика
10:24, 10.01.2022
Тело расчлененного мужчины в пакетах нашли на территории завода
11:55, 07.01.2022
Четвероклассник умер в своей квартире при странных обстоятельствах
10:13, 07.01.2022
Мужчина обиделся на оскорбление, убил подругу и выбросил ее тело в колодец
12:06, 06.01.2022
Таксист избил женщину, которая не захотела платить ему вперед - перед поездкой
11:38, 05.01.2022
Подростки из детского дома угнали авто и попали в жесткое ДТП
09:03, 05.01.2022
Ребенок внезапно умер, играя во дворе с собакой
10:22, 01.01.2022
В туалете городского парка нашли женщину с перерезанным горлом
10:17, 25.12.2021
Много ел: хозяин дома убил голодного гостя и сам вызвал полицию
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Женщина заблудилась во время метели и замерзла насмерть
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Лицо вдребезги: подростки жестоко избили на улице взрослого мужчину, который шел с работы
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Пожилая пациентка пожаловалась на издевательства санитарок в больнице
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Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
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Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
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Школьник умер после драки с одноклассником
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Главный пристав региона вломился к беременной подчиненной со спецназом
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Полиция арестовала депутата за изнасилование 14-летней девочки
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Бывшего министра образования приговорили к 5 годам колонии за педофилию
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Труп новорожденного в полиэтиленовых пакетах нашли в шкафу в квартире, его мать в тяжелом состоянии
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ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
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Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
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11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
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Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
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Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
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В одной из московских школ произошла стрельба
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Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
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В Чебоксарах женщина ударила ножом в шею водителя автобуса
13:42, 12.10.2021
Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
12:02, 12.10.2021
Вирусолог предложил ввести ежемесячный штраф за отказ от вакцинации от COVID-19
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Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
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КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
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Росатом планирует построить в Набережных Челнах мусорный завод за 400 млн рублей
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Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
09:48, 11.09.2021
Следователь сумел обмануть всех и сбежать с полученной взяткой в 3 миллиона рублей
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Суд дал срок бойцу ММА Максу Топору за то, что тот заступился за девушек
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Хотела большой и чистой любви: молодую девушку жестоко изнасиловали после первого свидания
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Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
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Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
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В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
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Подросток-байкер сбил семью с двумя детьми
12:23, 28.08.2021
Ребенок выпил бензин-растворитель и умер
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Мужчина с ножом напал на работницу сауны и отобрал смехотворную сумму
09:52, 08.08.2021
Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
15:26, 07.08.2021
После массовой драки полиция задержала около 10 человек
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Детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки
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Президент России поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
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За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
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Изрезанные тела матери и сына обнаружили в квартире
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Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
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Новые методы: жестокого убийцу удалось найти по фото в соцсетях через 10 лет после преступления
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Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
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В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
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Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
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Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
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Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
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В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
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Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
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Сиротами остались трое детей: участкового с 15-летним стажем убили и сожгли
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Пациент жестоко избил доктора в больнице за просьбу надеть маску
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Мужчина насмерть сбил своего годовалого ребенка
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Возбуждено дело после избиения победительницы шоу Пацанки
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Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
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В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
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Многодетный отец семерых детей истязал своих отпрысков и теперь ответит за это
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Убийственный аромат: двое рабочих погибли при очистке свинофермы
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Мужчина поднял ребенка над головой и швырнул об землю
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Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
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Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
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Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
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Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
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Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
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Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
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Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
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Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
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Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
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Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
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Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
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Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
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Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
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07:16, 27.03.2021
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07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью