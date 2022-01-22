Учалинский районный суд Башкирии приговорил местного жителя к 17,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за изнасилование падчерицы и троих дочерей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В суде было установлено, что в течение 11 лет (с 2009 года по 2020 год) мужчина насиловал девочек, которым было от 4 по 13 лет. В 2018 году старшая - падчерица - забеременела и родила от насильника ребенка.

В прокуратуру с жалобой на отца обратились две дочки. Они сообщили, что раньше боялись рассказывать о происходящем, отец угрожал.