Советский и российский астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которым стоит попытать удачу и поучаствовать в лотерее в конце января 2022 года. Положение Меркурия на звездном небе благоприятствует им, а потому самое время попытаться стать миллионером.

Козерог

Козерогам в конце января звезды будут благоволить в финансовой сфере, повышается и шанс выиграть в лотерею, а потому попробуйте купить билетик, советует Глоба, даже если ранее этого не делали.

Дева

Для Дев в конце января также наступает благоприятный с точки зрения денег период. Успешными будут любые инвестиции. Что же касается лотереи, то Деве стоит попробовать удачу в быстрой лотерее. Выигрыш не будет большим, но сама его вероятность очень высока.

Весы

Весы вообще чаще других знаков становятся победителями лотерей или азартных игр. Деньги будто сыплются им в руки, и проверить это в очередной раз можно именно в последнюю неделю января.

Водолей

Водолею не стоит самому покупать лотерейный билет, попросите подарить его, и тогда вероятность выигрыша повысится, рекомендует Глоба. Особенно успешной может оказаться жилищная лотерея.