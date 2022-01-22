В Тульской области сотрудница полиции покончила с собой возле места службы. Тело 40-летней сотрудницы

миграционной службы нашли у здания ФМС. Рядом находятся также больница и храм.

Как сообщает Myslo, женщина оставила предсмертную записку, из которой стало понятно, что она покончила с собой из-за проблем в личной жизни. Ее избранник был женат и не собирался бросать свою семью, а она устала ждать.

Женщина долго готовила место для суицида: свидетели видели, как накануне она чистила там снег, принесла лестницу, но не придали этому значения.

У погибшей остался несовершеннолетний ребенок.