В Татарстане молодой мужчина насмерть забил друга. 26-летнего татарстанца обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего,сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Следователи установили, что парень и его 36-летний товарищ выпивали в квартире общей знакомой в Елабуге. Вспыхнула пьяная ссора, началась драка, в которой более молодой татарстанец забил товарища насмерть.

Свою вину мужчина не признал, а от дачи показаний отказался. На данный момент обвиняемый заключен под стражу, а уголовное дело в отношении него передано в суд.