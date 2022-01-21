В Республиканской клинической больнице Татарстана снова открывают ковидный госпиталь, об этом сегодня, 21 января,сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

"Как мы и планировали, после небольшого ремонта у нас РКБ вновь заходит в работу провизорного госпиталя с 23 января",— заявил Жаворонков.

Ситуацию с заболеваемостью коронавирусом замминистра здравоохранения республики назвал вполне контролируемой и управляемой. Коечного фонда достаточно как в ковидных госпиталях, так и в провизорных отделениях. Свободны 30% коек.