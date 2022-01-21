В июне этого года Казань примет представителей 194 государств, которые приедут на 45-ю сессию Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила на итоговой коллегии Минкульта РТ руководитель ведомства Ирада Аюпова.

45-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО пройдет в 2022 году в Казани при поддержке Министерства культуры РФ, МИД России и Правительства Республики Татарстан. Сессия будет приурочена к 50-летию принятия Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия.

В Казани ожидают прибытия как минимум 4 тысяч гостей, включая высокопоставленных лиц - министров культуры, образования, представителей правительств разных стран.