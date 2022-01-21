Поскольку в Татарстан пришел новый штамм коронавируса - омикрон, а также ввиду наметившегося роста заболеваемости, Роспотребнадзор Татарстана посоветовал всем работодателям республики максимально усилить утренние фильтры среди сотрудников на входе в офисы, на предприятия.

Замглавы ведомства Любовь Авдонина уверена, это поможет избежать массового заражения в коллективах "омикроном".

"Расслабляться ещё очень рано. Омикрон заразнее других штаммов коронавируса в 5-7 раз. Если заболеет один, на больничный может уйти целый коллектив. Необходимо усилить утренние фильтры", - пояснила она.

Ранее мы сообщали о популярной певице, которая не захотела делать прививку и специально заразилась коронавирусом. Женщина умерла, а ее сын винит в этом антиваксеров.