В Волгоградской области Следком возбудил уголовное дело против 63-летнего мужчины, который попытался заживо сжечь свою молодую возлюбленную из ревности.

Мужчина с другом и 39-летней сожительницей выпивал, а утром приревновал любимую к другу, обнаружив, что они спят на одном диване. Чтобы решить проблему раз и навсегда, пенсионер схватил горючую жидкость и облил ею сожительницу. Еще толком не проснувшаяся женщина не поняла, что происходит. Мужчина сразу поджег ее.

У женщины хватило сил сорвать с себя горящую одежду. Пострадавшая женщина сейчас в больнице. У нее обожжены лицо и шея. Подозреваемый задержан, следствие будет настаивать на его аресте.