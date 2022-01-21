Дрон с привязанной к ней сосиской помог вытащить собаку, которая застряла в болоте. Находчивость проявили спасатели в Британии.

Питомец сбежал от хозяев и угодил в болото. Владельцы собаки обратились к спасательной службе с просьбой достать животное, пока трясина не затянула его совсем.

Спасателей к себе собака не подпускала, угрожающе рычала и пыталась кусаться. Вот тогда и родилась потрясающая идея - привязать сосиску к дрону. Дрон запустили над болотом так, чтобы собака, следуя за сосиской, могла выбраться на берег.

Спасательная операция прошла успешно, и теперь спасатели намерены использовать метод "дрон-сосиска" как можно чаще.