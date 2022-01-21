В Бердске сотрудники полиции поймали насильника 13-летней школьницы. Педофилом, который надругался над ребенком в гараже, оказался 32-летний мужчина, сообщает КП-Новосибирск.

Семиклассницу в гараж мужчина затащил силой. И, вероятно, его могли бы не найти, если бы насильник не потерял бдительность: он воспользовался контрацептивом и бросил его тут же, на месте преступления.

По биологическому материалу и установили личность преступника. Ранее он был судим за угрозу убийством. В изнасиловании девочки сибиряк признался.