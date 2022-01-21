В одной из новосибирских школы ученик пятого класса выстрелил однокласснику в лоб на уроке физкультуры, сообщает ngs.ru. Сообщается, что стрелял мальчик из пневматического пистолета, который принес с собой на занятия. Выстрел, предположительно, был случайным.

"Девочки остались в спортивном зале, а мальчиков повели на улицу. Там учатся близнецы, один из них принес с собой оружие в школу. Они играли, и он выстрелил. Попал в их одноклассника", — поделилась мама одной из учениц школы.

Пострадавший ребенок получил травму лобной части головы, медики госпитализировали его в городскую больницу. Сотрудники полиции отобрали у стрелка пистолет и отправили оружие на экспертизу.