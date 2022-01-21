Прокуратора в Петербурге провела проверку соблюдения законодательства о социальном обслуживании одинокой пенсионерки, которая несколько дней жила в одной квартире с мертвой собакой. Не имея возможности вынести труп животного, бабушка не нашла ничего лучше, чем позвонить в МЧС. Она попросила спасателей помочь ей с похоронами четвероногого друга.

По данным прокуратуры, 74-летняя пенсионерка проживает одна в однокомнатной квартире на проспекте Обуховской обороны. С ней жил пес и шесть кошек. Бабушку положили в больницу, а когда она вернулась домой, обнаружила, что пес умер, и его уже начали есть кошки.

Отметим, что у горожанки есть сын, который 35 лет назад ушел от нее вместе со своим отцом, тогда мальчику было 12 лет. С тех пор о его местонахождении женщина ничего не знает.