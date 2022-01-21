Среди ранее переболевших коронавирусом россиян заметно увеличилось количество повторных заболеваний в связи с приходом нового штамма, рост составляет от 5 до 10 раз, а потому в Минздраве говорят, что ситуация напряженная. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Среди переболевших, в том числе, увеличилось количество повторных заболеваний в связи с приходом нового штамма, по разным сегодня исследованиям мы видим от 5 до 10 раз. Поэтому ситуация напряженная, и каждому необходимо позаботиться о своем здоровье", - сказал он представителям СМИ.