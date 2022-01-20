Сотрудники ГИБДД на трассе около Набережных Челнов остановили для рядовой проверки BMW. За рулем машины был 29-летний житель Екатеринбурга. Во время проверки документов мужчина сильно нервничал, странно вел себя, а потому инспекторы решили досмотреть его автомобиль.

В рюкзаке на заднем сидении машины нашли четыре пакета с веществом белого цвета. Как показала экспертиза, это были синтетические наркотики.

Мужчина в отделе полиции как на духу поведал, что уже около года работает наркокурьером. Он забрал оптовую закладку в Перми и вез в Екатеринбург, а чтобы не вызывать подозрений, брал в поездки жену и ребенка.

Установлено, что ранее он совершал такие же рейсы в Белгородскую область и Москву. Возбуждено уголовное дело.