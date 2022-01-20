Отныне никакого стейка: Названа единственная группа крови, носителям которой нельзя есть мясо

Очень часто в наше время люди мучаются с непереносимостью определенных продуктов, сидят на диетах, и при этом не худеют. Ученые выяснили, что этому виной также группа крови человека. Так как еда, которую мы едим, химически реагируют с ней.

Идею диеты по группе крови создал натуропат Питер Дж. Д'Адамо. Он предположил, что для того, чтобы похудеть и быть здоровым человеком, носителям определенной группе крови нужно есть одни продуты и отказаться от других. Такая диета поможет вашему телу переваривать пищу более эффективно, что в итоге предотвратит многие болезни. Так какой группе крови категорически нельзя есть мясо?

Обладателям первой группы крови необходимо большое количество нежирного мяса, птицы, рыбы и овощей. Лучше минимизировать употребление зерна, бобов и молочных продуктов. Людям этого типа крови просто необходимо употребление белков.

Продукты, на которые следует обратить внимание обладателям четвертой группы крови, это тофу, морепродукты, молочные продукты и зеленые овощи. Мясо можно, но лучше не увлекаться. Обычно люди с группой крови AB, как правило, имеют пониженную кислотность желудка. Поэтому нужно избегать кофеина, алкоголя, и разновидности копченого или вяленого мяса.

Именно людям со второй группой крови показана диета без мяса, основанная на фруктах и ​​овощах, фасоли и бобовых, а также цельных зернах — в идеале, органических и свежих, потому что люди с группой крови А имеют чувствительную иммунную систему. Мясо у обладателей этой группы крови не сжигается, как топливо, оно неминуемо превращается в жир.

Больше всего повезло тем, у кого третья группа крови. Эти люди отличаются всеядностью. Их меню должно включать мясные, рыбные, кисломолочные продукты, но есть также и запрещенные блюда. Такие как кукуруза, пшеница, гречиха, чечевица, помидоры, арахис и семена кунжута.