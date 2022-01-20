Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и зампред председателя Правительства России Марат Хуснуллин лично прибыли в Казань, чтобы поздравить с 85-летием первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Об этом это сообщила пресс-служба Президента РТ.

"Нас столько лет связывает, мы вместе прошли такой непростой путь. Вы, Минтимер Шарипович, один из тех, кто стал опорой России. Государственник!" — заявила Матвиенко.

Хуснуллин же поздравил не только от своего имени, но и от имени премьер-министра России Михаила Мишустина.