Бывшему главе Фонда социального страхования по Татарстану Павлу Лоханову суд продлил арест до 21 февраля текущего года. Таково решение Приволжского районного суда Казани.

Павла Лоханова задержали осенью прошлого года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере от поставщика подгузников для инвалидов. С поставщика ФСС РТ в судебном порядке требовали неустойку по контракту в размере 14 миллионов рублей. Павел Лоханов, считают в СКР, пообещал компании-поставщику решить вопрос с иском, если ему лично заплатят 4 миллиона.

Господина Лоханова задержали при получении от руководителя фирмы 2,4 млн руб. Позже он был уволен с поста управляющего региональным отделением фонда соцстрахования по Татарстану.

В пресс-службе Приволжского районного суда Казани отметили, что сейчас Лоханов начал знакомиться с материалами уголовного дела, и расследование еще продолжается.