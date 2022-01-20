О том, почему дети в Татарстане уходят из дома, сегодня поговорили в рамках прямого эфира с вице-премьером РТ Лейлой Фазлеевой и координатором «Лиза Алерт» в республике Альбиной Гараевой.

Гараева, основываясь на богатом опыте поисков пропавших детей, рассказала, что причины для ухода из дома у ребят самые разные. Чаще всего это - ссора с родителями. Нередко дети покидают дом в знак протеста, чтобы доказать и продемонстрировать свою самостоятельность. Также причиной может быть страх ребенка перед наказанием за плохой поступок или плохие оценки.

Она подчеркнула: в случае пропажи ребенка нельзя терять время, нужно сразу сообщить в полицию.