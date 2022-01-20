Стела на въезде в город Ноглики оказалась повреждена огнем, обожжены две буквы в середине слова. Виновницей порчи арт-объекта стала местная жительница, которая публично спалила у подножия стелы свое свадебное платье.

Местная управляющая компания, как могла, очистила часть букв от копоти и сажи, но работы еще продолжаются. Горожане негодуют и требуют наказать обиженную невесту.

Сотрудники полиции говорят, что связь в этой истории очевидна: обычно на фоне стелы фотографируются счастливые новобрачные. А в этой истории, похоже, счастливого конца пока не предвидится. Женщину ищут, чтобы привлечь к административной ответственности за вандализм.