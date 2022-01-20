В городе Копейске мать чудом спасла от педофила свою 10-летнюю дочь в подъезде дома. Женщина ждала дочь из школы, в какой-то момент она почувствовала сильную тревогу и зачем-то вышла в подъезд, чтобы встретить ребенка, хотя ранее так не делала, девочка всегда поднималась до квартиры самостоятельно, сообщает "Провинция.ру".

Она увидела своего ребенка напуганным и плачущим. Рядом с ней был незнакомый мужчина, который уже начал раздеваться и активно предлагал девочке деньги. Увидев ошарашенную мать, мужчина натянул штаны и сбежал.

Родительница обратилась в полицию. Сейчас педофила разыскивают все силовики города по тем кадрам, на которые он попал при входе в подъезд.