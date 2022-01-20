В Уфе подошло к финалу расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 33-летнего оппонента по судебному спору.

Следователи установили, что мужчины поссорились на почве судебных разногласий, потом сели в машину потерпевшего, чтобы спокойно все обсудить. Внезапно обвиняемый достал нож и несколько раз ударил им оппонента.

После этого он попытался убежать, но раненый сам догнал его, в результате получил еще несколько ножевых ударов, которые оказались смертельными.

Позже обвиняемый попытался совершить суицид, однако врачи помешали ему завершить задуманное.

Сейчас дело направлено в суд.